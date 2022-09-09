Российские власти планируют построить новые выходы на Восток через Сибирь

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин предложил продлить строящуюся автомагистраль М-12 (Москва-Казань-Екатеринбург), что предполагает в том числе выход на границу с Казахстаном через Омск и на границу с Монголией – через Горно-Алтайск. Реализовать проект вице-премьер рассчитывает до 2030 года.

С предложением связать западную часть страны с выходами на Восток через регионы Сибири Марат Хуснуллин выступил в рамках видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным 8 сентября, приуроченной к открытию автомобильного движения на нескольких участках магистралей М-12 и М-5, а также Екатеринбургской автодороги.

Вице-премьер отметил, что сейчас идёт работа по обеспечению связанности территории России от Санкт-Петербурга до Владивостока протяжённостью более 12 тыс. км для обеспечения возможности выхода западных регионов в страны Азии.

«Мы всё-таки предлагаем на весь этот проект посмотреть комплексно, увязать все работы, связанные как со строительством, расширением и приведением в порядок основной магистрали, также рассмотреть возможность выхода через Челябинск и Омск на границу с Казахстаном, через Горно-Алтайск – на границу с Монголией», — сообщил Марат Хуснуллин, отметив, что через Горно-Алтайск и далее — Монголию можно будет выйти на территорию западного Китая.

Зампред правительства также сообщил о планах по выходу к Китаю через Читу и к Северной Корее через Владивосток.

По словам Хуслуллина, эти работы могут быть выполнены до 2030 года. Владимир Путин пообещал рассмотреть финансирование проекта.

Отметим, что строящаяся трасса М-12 должна стать основной частью транспортного коридора Европа – Западный Китай.

Ранее сообщалось о том, что из-за перегрузки Восточного полигона РЖД кузбасские угольные компании испытывают серьёзные трудности с вывозом продукции, в результате чего они были вынуждены приостановить крупные инвестпроекты в угольной сфере.