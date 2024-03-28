Марат Хуснуллин рассказал об успехах Новосибирской области в расселении аварийного жилья

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что в феврале-марте этого года свои обязательства по программе расселения аварийного жилья выполнили три региона страны. Слова заместителя председателя Правительства РФ приводит официальный сайт кабинета министров.

Программа расселения исполняется с опережением срока, установленного национальным проектом «Жильё и городская среда». На сегодня 37 регионов РФ расселили аварийные дома, выявленные до 2017 года.

«Владимирская, Новосибирская и Орловская области завершили расселение домов, признанных аварийными до января 2017 года. В феврале и марте они представили соответствующие документы в Фонд развития территорий, который является оператором этой программы», — сообщил Марат Хуснуллин.

В Новосибирской области из аварийных домов переехали 10158 человек. Регион выполняет также собственную программу расселения, в рамках который в том числе жилищные условия улучшили более 3 тысяч граждан.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов раскрыл планы города по дальнейшему расселению ветхого и аварийного жилья.