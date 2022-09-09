Угольные компании Кузбасса приостановили крупные инвестпроекты из-за проблем с вывозом продукции

Угледобывающие компании Кемеровской области столкнулись с проблемой вывоза продукции из-за загрузки Восточного полигона РЖД. Они приняли решение временно отказаться от реализации крупных инвестпроектов, не находящихся на стадии завершения.

По словам главы Кузбасса Сергея Цивилёва, из-за ограничений по вывозу груза по Восточному полигону РЖД ряд угольных компаний уменьшают планы по угледобыче, несколько разрезов приостановили его выемку. В результате сложившейся ситуации предприятия приняли решение о том, что инвестиционные вложения продолжатся лишь в те объекты угледобычи, строительство которых началось несколько лет назад и уже находится на стадии завершения.

«Угольщики остановили свои инвестиции. Новых серьёзных инвестпроектов уже нет», — сообщил Сергей Цивилёв на Восточном экономическом форуме информагентству ТАСС 8 сентября.

Сейчас, по словам Цивилёва, на угольных складах региона находится 17,4 млн тонн угля, они заполнены более чем на 70%.

По данным министерства угля Кузбасса, в регионе работает более 150 компаний, занимающихся добычей и переработкой полезного ископаемого. На предприятиях задействовано более 91 тыс. человек.

Ранее власти Кузбасса сообщали о прогнозах по уменьшению объёмов добычи угля к концу года до 15% — предполагается, что будет добыто около 207 млн тонн. При этом, по данным экспертов, отгрузка полезного ископаемого по железной дороге на Восток впервые за четыре года сократится до 49 млн тонн, это на 7,5% ниже установленных для региона лимитов.

Сейчас по поручению президента России Владимира Путина идёт модернизация Восточного полигона РЖД, благодаря чему к 2024 году планируется увеличить пропускную способность перегруженных на данный момент магистралей до морских портов и границ страны на Востоке (БАМ и Транссиб). Этот показатель должен составить до 180 млн тонн в год.

Ранее сообщалось о том, что кузбасская шахта «Распадская» заплатила 44,5 миллиона рублей за экологическое нарушение.