Суд признал банкротом новосибирского мусорного перевозчика

Арбитражный суд признал банкротом новосибирское ООО «Айсберг». Предприятие являлось одним из крупнейших перевозчиков ТКО в регионе.

Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом новосибирского перевозчика ТКО ООО «Айсберг». Решением суда в компании введено конкурсное производство.

Соответствующая информация размещена на сайте «Электронное правосудие» в сентябре 2022 года. Согласно документам, врио конкурсного управляющего компании назначен член Ассоциации арбитражных управляющих «Орион» Александр Пархоменко.

«Признать должника общества с ограниченной ответственностью «Айсберг» несостоятельным (банкротом), ввести конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Обязать временно исполняющего обязанности конкурсного управляющего <…> созвать и провести собрание кредиторов по вопросу об определении кандидатуры конкурсного управляющего», — указано в документах.

Отмечается, что судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства запланировано на 1 марта 2023 года.

В карточке дела указано, что заявление о признании ООО «Айсберг» банкротом подало в начале текущего года компания «Спектр+», сумма исковых требований составила более 120 млн рублей. Сообщается, что сумма основного долга образовалась в связи с неисполнением ООО «Айсберг» условий договора аренды транспортных средств.

В начале марта в организации ввели процедуру наблюдения. Кроме ООО «Спектр+», в реестр требований кредиторов включены, в частности, ООО «Новосибспецтранс» и «Спецстроймонтаж».

Напомним, в конце 2019 года компания «Экология-Новосибирск» проводила тендер на перевозку мусора в Новосибирской области. Самый крупный лот в размере около миллиарда рублей выиграл «Айсберг». Его конкурентом на торгах было «Спецавтохозяйство», предложившее в итоге меньшую цену.

По данным Rusprofile, ООО «Айсберг» зарегистрировано в Новосибирске в 2017 году. Уставный капитал предприятия, учредителями компании являются предприниматель Ирина Волкова из Ленинградской области и АО «Трест №37 Ленинградспецстрой». ООО «Айсберг» входит в ГК «Арктика Сити». ГК сотрудничала с ООО «Экология-Новосибирск» с января 2019 по ноябрь 2020 года.