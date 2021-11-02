Вывозящий новосибирский мусор «Айсберг» столкнулся с банкротством

Новосибирское муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» потребовало признать банкротом одного из крупнейших перевозчиков ТКО в регионе, компанию «Айсберг», контролируемую бизнесменами из Санкт-Петербурга.

Сообщение о поданном банкротном иске опубликовано на сайте арбитражного суда Новосибирской области. Сумма исковых требований МУП «Спецавтохозяйство» к ООО «Айсберг» составляет более 7,2 млн рублей. Дата рассмотрения заявления пока не назначена.

Несколькими днями ранее «Спецавтохозяйство» подало гражданский иск к «Айсбергу» с требованием оплаты образовавшейся задолженности в размере более 12 млн рублей. В качестве третьего лица в деле фигурирует региональный оператор по обращению с ТКО, компания «Экология-Новосибирск».

Напомним, в конце 2019 года «Экология-Новосибирск» проводила тендер на перевозку мусора в Новосибирской области. Самый крупный лот в размере около миллиарда рублей выиграл «Айсберг». Его конкурентом на торгах было «Спецавтохозяйство», предложившее в итоге меньшую цену.

По данным Rusprofile, ООО «Айсберг» зарегистрировано в Новосибирске летом 2017 года. Уставный капитал предприятия – 10 тыс. рублей. Учредителями выступили предприниматель Ирина Волкова из Санкт-Петербурга и АО «Трест №37 Ленинградспецстрой». Выручка компании за 2020 год составила около миллиарда. Предположительно, компания аффилирована с холдингом «Мой коммунальный стандарт» (МКС).