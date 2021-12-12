Перевозчик мусора подал четыре иска на 665 млн рублей к «Экологии-Новосибирск»

ГК «Арктика Сити» подала четыре иска к региональному оператору «Экология-Новосибирск» на сумму 665 млн рублей. Об этом сообщается на сайте организации.

Как сообщили в организации, исковые заявления были поданы 7 декабря. «Арктика Сити» сотрудничала с ООО «Экология-Новосибирск» с января 2019 по ноябрь 2020 года. Обратиться в арбитражный суд компания решила после того, как узнала о планах регоператора прибегнуть к процедуре самобанкротства.

«Мы с пониманием относились к постоянным долгам регионального оператора и до последнего момента не прибегали к крайним мерам. Находясь постоянно в диалоге с руководством ООО «Экология-Новосибирск», мы надеялись на скорое оздоровление компании и их выход из кризиса.<…> Мы надеемся, что ООО «Экология-Новосибирск» сможет выйти из кризисной ситуации и готовы продолжать диалог, но с более конкретными гарантиями погашения долгов, чем это было ранее», — уточнили в организации.

Отметим, согласно сайту арбитража, исковые заявления в отношении регоператора зарегистрированы 7, 8 и 9 декабря, истцами выступают ООО «Айсберг и ИП Волкова И.А. (входят в ГК «Арктика Сити»). В начале ноября компанию «Айсберг» потребовали признать банкротом, однако уже в декабре суд прекратил производству по делу по ходатайству истца об отказе от заявления.

Напомним, в начале декабря «Экология-Новосибирск» сообщила об инициировании введения в компании процедуры наблюдения в рамках процесса самобанкротства. По данным пресс-службы организации, мера необходима, в частности, для выполнения функций регионального оператора и недопущения сбоев в сборе и вывозе отходов в Новосибирской области.

Позже новосибирские власти подписали приказ о создании комиссии по рассмотрению вопросов о наличии или отсутствии оснований для лишения статуса регоператора по обращению с ТКО на территории региона.