В Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление от ООО «Рекламные технологии» о защите деловой репутации, которой, по мнению истца, нанесли ущерб КПРФ, а также начальник управления художественного облика города мэрии Новосибирска Олег Хорошунов.

Рассмотрение искового заявления ООО «Рекламные технологии» (бренд «Дизайнмастер») к КПРФ и Олегу Хорошунову в Арбитражном суде запланировано на 13 сентября. По информации «Континента Сибирь», оператор наружной рекламы усмотрел в словах начальника управления художественного облика города мэрии Новосибирска, сказанных на заседании комиссии горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству еще в начале марта этого года, урон для своей репутации. В тот день депутатская комиссия обсуждала способы регулирования городского рынка наружной рекламы. Резко в адрес «Дизайнмастера» выступили и депутаты от КПРФ.

Одновременно с этим «Континенту Сибирь» стало известно, что руководитель «Дизайнмастера» в Новосибирске Сергей Селезнев подал лично на Олега Хорошунова заявление в полицию о клевете.

Как рассказал «Континенту Сибирь» Олег Хорошунов, «обвинения в его адрес не имеют никакого отношения к реальности». По мнению начальника управления художественного облика города, «это очередной способ давления на мэрию, чтобы воздействовать на те или иные наши решения, направленные на наведение порядка с незаконными рекламными конструкциями, которые заполонили наш город».

«Еще в апреле прошлого года на совещании у вице-мэра Анны Терешковой представители «Дизайнмастера» обещали демонтировать рекламные конструкции на кольце площади Калинина. Однако в декабре 2021 года компания подала в суд, чтобы мы вернули это место в схему размещения рекламных конструкций. Мы направили письма в «Дизайнмастер» с просьбой демонтировать конструкции на кольце и расторгнуть договоры, в ответ получили письмо, что сделать они это будут готовы, если мы, в свою очередь, сделаем ряд действий, которые противоречат закону. Конечно, мы отказались. Все это есть в официальной переписке. Об этом я и отчитался на профильной комиссии горсовета. И в каких-то формулировках представители оператора усмотрели высказывания, порочащие честь компании», – прокомментировал иск рекламного оператора Олег Хорошунов. По его словам, мэрия действует в правовом поле и не будет принимать решения, противоречащие законодательству.

В компании «Дизайнмастер» «Континенту Сибирь» подтвердили, что «действительно заявление о клевете подано Сергеем Селезневым и в настоящее время заявление рассматривается». «Более подробный комментарий о предмете судебного разбирательства в Новосибирском арбитражном суде по иску о защите деловой репутации дадим после правовой оценки ситуации в суде», – сообщили в компании.