Мэрия Новосибирска расторгнет договоры с ООО «Рекламные технологии» на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на площади им. Калинина. Такое решение было принято сегодня, 22 марта, на рабочем совещании, сообщает пресс-служба муниципалитета.

На совещании в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, на котором присутствовали представители ООО «Рекламные технологии», принято решение о расторжении с 1 апреля договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на площади Калинина. Департамент строительства и архитектуры мэрии обеспечит демонтаж рекламных щитов до 15 апреля.

Ранее, 4 марта, на заседании комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству новосибирского горсовета руководитель комитета по рекламе мэрии Олег Хорошунов рассказал, что «крупный рекламный оператор отказался убирать на площади Калинина свои рекламные конструкции». В компании «Рекламные технологии» (работают под брендом «Дизайнмастер») «Континенту Сибирь» сообщили, что эта информация не соответствует действительности, и выразили готовность демонтировать рекламные щиты после того, как мэрия расторгнет с ними договоры.

21 марта мэр города Новосибирска Анатолий Локоть подписал распоряжение об организации работы по комплексному благоустройству площади им. Калина. Департамент культуры, спорта и молодежной политики обеспечит общую координацию мероприятий по установке на площади стелы «Новосибирск – город трудовой доблести», также благоустройства внутреннего кольца. Департамент будет и главным распорядителем бюджетных средств, которые направят на эти цели.

Благоустройство площади Калинина в Новосибирске планируется завершить в сентябре 2022 года. К этому сроку там предполагается установить памятную стелу «Новосибирск — город трудовой доблести».