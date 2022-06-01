В Новосибирске продолжают искать эффективные способы регулирования городского рынка наружной рекламы. На специально собранном по этому вопросу совещании в горсовете 30 мая свое мнение представили все участники процесса. К чему пришли в итоге, узнал «Континент Сибирь».

На совещании, организованном постоянной комиссией Совета депутатов по научно-производственному развитию и предпринимательству, представители рынка наружной рекламы, депутаты горсовета и Заксобрания Новосибирской области, архитекторы и дизайнеры, а также представители общественности обсудили ситуацию на рынке и пришли к выводу, что она никого не устраивает.

Все участники совещания согласились с тем, что улицы и площади Новосибирска перенасыщены рекламными конструкциями. «Рекламный шум», по мнению ректора Новосибирского университета архитектуры, дизайна и искусств Натальи Багровой, негативно влияет на имидж города. «Визуальный мусор создает у гостей и жителей города ощущение неряшливости, провинциальности и дискомфорта. Кроме того, это создает проблемы для других сфер предпринимательства, которые наиболее чувствительны к качеству городской среды. Переуплотненная рекламная среда, индифферентная к персональному запросу, скорее, дискредитирует поставщика. Представьте, что мы все начнем говорить одновременно. В этом случае каждое персональное высказывание будет обесценено. Рекламная тишина – это ключевая метафора для создания ощущения роскоши и эксклюзивности», – подчеркнула Наталья Багрова.

Ее точку зрения поддержал и член Совета дизайнеров России Александр Залуцкий: «Где-то с 2015 года контент наружной рекламы очень сильно упал. Ведущие дизайнеры ушли с рынка, многие талантливые дизайнеры уехали из города: кто в Москву, кто в Европу. Перестали проводить фестиваль рекламы, который был одним из лучших в стране. Соответственно, ориентироваться не на кого».

По словам начальника управления художественного облика мэрии города Олега Хорошунова, сегодня в Новосибирске активно ведется работа по демонтажу рекламных конструкций. Чиновник с благодарностью отметил, что операторы наружной рекламы идут навстречу муниципалитету и за свой счет, несмотря на то, что договоры на размещение рекламы еще действуют, демонтируют носители в особо критичных для архитектурного облика города местах. Само же управление сконцентрировалось на демонтаже незаконных конструкций. «Уже более 70 конструкций мы убрали и будем продолжать эту работу. Недавно был отыгран конкурс на демонтаж 11 арок на улице Ипподромской. Эти арки на пешеходных переходах установлены незаконно. В ближайшие две недели их демонтируем. Также планируем демонтировать более 100 незаконных рекламных конструкций до конца года», – рассказал Олег Хорошунов. И добавил, что в этом году его управление сосредоточится на борьбе с незаконными щитами и вывесками и на приведении в соответствие действующих договоров.

Как рассказал Олег Хорошунов, поступления в городской бюджет от участников рекламного рынка в 2021 году составили 120 млн рублей. Эта информация вызвала недоумение у депутатов, так как в других крупных муниципалитетах, несмотря на то, что рекламных носителей в них меньше, поступления в бюджет выше. «В Нижнем Новгороде – 245 млн рублей, в Екатеринбурге – 252 млн рублей», – привел примеры председатель комиссии Совета депутатов по научно-производственному развитию и предпринимательству Андрей Любавский.

«В этих городах действуют ценовые аукционы, нет каких-то неконкурсных процедур. А у нас основная часть договоров отыграна в 2017 году, которые заключались по старым правилам», – объяснил Олег Хорошунов. По его словам, сегодня аукционы предполагают цены примерно в 4-5 раз выше. «Мы эту работу будем продолжать. В прошлом году нам удалось получить 180 млн в бюджет за счет того, что рекламные операторы оплатили то, что должны были городу оплатить. В этом году мы выставили претензии на 109 млн рублей. Будем взыскивать. Поступления в бюджет нас не устраивают», – отметил начальник управления художественного облика города.

По словам Олега Хорошунова, он не видит особого противостояния между мэрией и операторами наружной рекламы. «Противостояния нет. Есть законные права жителей на комфортную среду, есть интересы города в поступлениях в бюджет. И есть интересы рекламного бизнеса, о которых тоже не стоит забывать. Сегодня мы собрали предложения от всех игроков на рынке «наружки», отработали весь список конструкций по действующим нормативам. В течение месяца совместно с представителями администраций районов города мы проедем по указанным местам, чтобы наглядно убедиться, как будут стоять рекламные конструкции, и внесем их в схему размещения».

«Все предприниматели заинтересованы в формировании рекламно-информационного пространства в Новосибирске, – сказал в своем выступлении руководитель новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов. – Изменения в правила распространения наружной рекламы, которые сформулировала наша организация, совпали с предложениями крупного оператора наружной рекламы, потому что они основаны на анализе объективных проблем в сфере регулирования. По мнению правового департамента мэрии, наши поправки не противоречат законодательству. Многие из предложенных норм уже приняты и действуют на территории других городов-миллионников. Мы уверены, что наши предложения позволят вывести рынок наружной рекламы из стагнации, помогут решить проблемы архитектурно-художественного облика города и приведут к росту этого рынка».

На совещании было принято решение о создании рабочей группы при комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству, которая должна будет разработать новую концепцию размещения наружной рекламы в Новосибирске. В нее войдут операторы рынка наружной рекламы (независимо от их масштабов), депутаты горсовета, представители мэрии, архитектурного сообщества и общественники.

«Порядок в сфере наружной рекламы обязательно надо навести, – считает Андрей Любавский. – Сегодня мы видим, как рекламными конструкциями загораживается красивый железнодорожный вокзал со стороны улицы Челюскинцев, и даже наша гордость – Оперный театр – закрыта щитами. Есть одна компания, которая не совсем корректно себя ведет на территории Новосибирска, называть ее не стану. Будем дополнительно работать с этим оператором. Конструкции, которые стоят у них незаконно, город уберет. Также будем привлекать художественное сообщество. На рабочей группе обсудим, как дальше вести работу исполнительной власти с операторами, и другие вопросы, которые лягут в основу концепции размещения наружной рекламы в Новосибирске».