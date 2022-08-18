Прокуратура требует наказать полицейских, проигнорировавших вызов об избиении ребенка в Новосибирске

Прокуратура требует привлечь к ответственности полицейских, проигнорировавших сигнал об избиении несовершеннолетнего в Новосибирске. По данным ведомства, правоохранители не прибыли на место происшествия несмотря на вызов.

Прокуратура Новосибирской области проверила действия сотрудников полиции, не выехавших на вызов об избиении ребенка на площади Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ).

Напомним, инцидент произошел 12 августа. В отдельных социальных сетях появилось видео, на котором подростки избивают 10-летнего мальчика у ГПНТБ в Новосибирске. Сообщалось, что малолетний вступился за другого ребенка, у которого возник конфликт с агрессивными подростками. В результате мальчик был избит и госпитализирован с сотрясением головного мозга. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, проведенная ведомством проверка показала, что в органы внутренних дел поступил сигнал о рассматриваемом происшествии, который ими был проигнорирован.

«Помимо этого, сотрудники отдела полиции № 6 «Октябрьский» УМВД России по г. Новосибирску до момента предания гласности обстоятельств произошедшего (3 суток) уголовно-процессуальную проверку надлежащим образом не проводили», — указано в сообщении.

В связи с выявленными нарушениями 17 августа прокурор Октябрьского района внес начальнику УМВД России по Новосибирску представление с требованием о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Отмечается, что по факту причинения телесных повреждений ребенку возбуждено и расследуется уголовное дело по ст.116 УК РФ (побои).

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, сообщение об уличном конфликте с пострадавшим несовершеннолетним поступило в полицию 12 августа. «Сотрудниками полиции указанный подросток и его мать были опрошены. По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск лиц, причастных к противоправному деянию», — сообщили в ведомстве.

Напомним, 26 июля в Советском районе Новосибирска произошло жестокое убийство 17-летней девушки. Злоумышленником оказался 27-летний Хушнид Хамроев, который, как оказалось позднее, преследовал девушку, о чем родственники погибшей неоднократно сообщали полицейским.