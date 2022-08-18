Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело после избиения ребенка в Новосибирске

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения ребенка в Новосибирске. Несовершеннолетний был госпитализирован с сотрясением головного мозга.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя регионального следственного управления Виталию Зарипову возбудить уголовное дело по факту избиения 10-летнего ребенка в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором подростки избивают несовершенного мальчика. Как сообщается в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел 12 августа вблизи ГПНТБ.

«В социальных сетях появились сообщения о намерении граждан в Новосибирской области обратиться к руководству СК России в связи с избиением 10-летнего ребенка другими детьми 12 августа 2022 года. Как сообщается, малолетний мальчик вступился за другого ребенка, у которого возник конфликт с агрессивными подростками, в последующем подвергшийся избиению мальчик был госпитализировали с сотрясением головного мозга», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ход исполнения поручения председателя СК РФ поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Отметим, по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). «Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск лиц, причастных к противоправному деянию», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, ранее в Новосибирске правоохранители возбудили уголовное дело после удара током ребенка. 11-летний мальчик забрался в трансформаторную будку, доступ в которую не был надлежащим образом ограничен.