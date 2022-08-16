Современную военную технику покажут на форуме «Армия-2022» в Новосибирске

Более 50 единиц современной военной техники будет представлено на международном форуме «Армия-2022», который стартует на военном аэродроме «Толмачёво» в Новосибирской области 19 августа. Жителей региона приглашают стать гостями мероприятия.

Международный военно-технический форум «Армия-2022» в Новосибирске пройдёт с 19 по 21 августа на базе военного аэродрома «Толмачёво». Цель мероприятия – укрепление положительного имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации и патриотическое воспитание граждан.

Как рассказали в правительстве Новосибирской области со ссылкой на данные Центрального военного округа, на мероприятии можно будет ознакомиться с современными боевыми машинами подразделений противовоздушной обороны, военно-воздушных сил и сухопутных войск РФ. Среди них — многоцелевые ударные вертолёты Ми-24 и транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ-В «Терминатор», самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», ракетные комплексы С-400 «Триумф» и машина дистанционного разминирования «Листва».

«Кроме того, на форуме будут представлены образцы специальной техники Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также продукция предприятий ВПК. Военнослужащие Центрального военного округа подготовят для гостей форума выставку стрелкового оружия и современной экипировки», – цитируют в областном правительстве врио командующего общевойсковым объединением Центрального военного округа полковника Олега Короткевича.

В мероприятиях форума примут участие учащиеся общеобразовательных организаций, студенты средних и высших учебных заведений, воспитанники кадетских корпусов, юнармейцы, ветераны и представители общественных организаций Новосибирской области.

Напомним, что в Новосибирской области также проходит подготовка к международному технологическому форуму «Технопром-2022», который состоится в регионе в конце августа.