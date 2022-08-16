Новосибирская молодёжь запустила акцию в поддержку форума «Технопром»

Молодежь Новосибирской области присоединилась к акции #ЯидуНаТехнопром, приуроченной к предстоящему 23-26 августа IX Международному форуму технологического развития «Технопром-2022». Участники челленджа рассказывают в социальных сетях, чем их привлекает мероприятие и чего они от него ожидают.

Как рассказали в правительстве региона, для участия в челлендже необходимо в своём аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» выпустить пост, в котором будет кратко и ёмко обозначена цель посещения форума и ожидаемый эффект этого визита. Записи необходимо сопроводить хэштегом #ЯидуНаТехнопром.

Форум организован при участии правительства региона. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, мероприятие имеет чётко выраженную специализацию и повестку – это наука и технологии, пронизывающие все сферы жизни – от сельского хозяйства до искусства, где каждый участник найдёт для себя что-то интересное.

Как отметил в социальных сетях один из первых участников челленджа #ЯидуНаТехнопром Даниил Баранов, «Технопром» – это уникальная площадка международного уровня, которая позволяет не только понять и осмыслить свои точки роста, но и получить заряд энергии и мотивации для дальнейшего развития.

Судя по опубликованным постам, молодёжь рассчитывает узнать о роли и возможностях ведущих институтов развития в решении задач по импортозамещению и импортоопережению, получить информацию о мерах поддержки научно-технологических проектов, услышать обсуждение актуальных вопросов развития отраслей науки и технологий с ведущими экспертами, представителями власти и специалистами, а также посмотреть презентации проектов международного и федерального уровней.

IX Международный форум технологического развития «Технопром-2022» и выставка технологического развития «Технопром» − крупнейшее технологическое мероприятие в России, основной целью которого является продвижение отечественных разработок и инноваций. В его рамках запланировано более 160 мероприятий с участием тысячи спикеров. На форуме будут присутствовать представители более 25 стран и 60 регионов РФ.

В программе форума — 10 тематических треков, включающих стратегические сессии, отраслевые дискуссии, круглые столы на самые актуальные темы научно-технологического и индустриального развития страны, выставка новейших технологических разработок, венчурная ярмарка, форум трансфера технологий, форум «Наука будущего – наука молодых», а также другие мероприятия, посвящённые вопросам научно-технологического развития.

Напомним, что основной темой форума «Тенопром-2022» станет технологический суверенитет и устойчивое развитие России.