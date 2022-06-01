«Континент Сибирь» обсудил ситуацию на рынке веб-разработки, SEO и SMM с компаниями этой сферы

31 мая в ресторане «Горячий Цех» «Континент Сибирь» собрал топ-менеджеров крупных новосибирских компаний сферы веб-разработки, SEO и SMM-продвижения. В ходе неформальной встречи участники поделились своими наблюдениями по текущей ситуации.

Участники рынка в ходе состоявшейся встречи обсудили сложившуюся ситуацию и поделились прогнозами.

«В апреле оборот в целом по рынку упал на 60%. Сейчас началось легкое пробуждение. Некоторые компании возвращаются в Instagram*. Если говорить про прогноз по цифровым коммуникациям — дно, на мой взгляд, будет к концу 2022 года, восстановление начнется в 2023 году. Это зависит от переформатировании экономики, стабилизации спроса и предложения, ведь SMM — это прежде всего работа с холодными клиентами — формирование спроса новых товарных групп, которые сейчас на паузе у большинства бизнеса в России. На сегодня в Сибири мы наблюдаем закрытия SMM-агентств, сокращения команд в SMM-направлении московских агентств на 40-70%», – отметил основатель коммуникационного агентства Idea Nova Артем Чучакин. Он также рассказал об изменениях в поведении заказчиков и обсудив с коллегами актуальные на сегодня инструменты SMM-продвижения.

В свою очередь основатель digital-агентства Wow, амбассадор ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Николай Глухих упомянул как про сложности, так и про возможности, которые появились на рынке. «Есть московские агентства, которые покинули рынок, а также те агентства, которые отказываются принимать новую реальность в то время, как их клиенты ее уже приняли, проведя секвестр бюджета. Поэтому открылись возможности с точки зрения сотрудничества», – констатировал Николай Глухих, рассказав о собственных наблюдениях по ряду заказчиков из разных отраслей экономики, в частности фармрынка и производства продуктов питания.

Основатель компании Kontur Александр Кириллов, говоря о ситуации, отметил, что через пару дней после 24 февраля в возглавляемую им компанию одномоментно пришло заказов на 8 сайтов на 1С-Битрикс, причем клиенты сразу их оплатили. «Не обошлось без сложностей. На следующий день наш менеджер проектов написала заявление на увольнение. Но благодаря нашему HR-специалисту мы быстро нашли замену, и в итоге успешно справились со всеми новыми проектами», – отметил Александр Кириллов, добавив, что во многом как в пандемию, так и в текущее время важную роль играет диверсификация бизнеса.

Тему кадрового вопроса в отрасли поднял основатель компании DirectLine Денис Осадчий. «В текущей ситуации есть один немаловажный плюс – стало проще нанимать людей. Буквально сегодня мы закрыли 2 вакансии, хотя до этого несколько месяцев закрывали предыдущие 4 вакансии. При активном поиске кандидатов явно стало больше», – отметил Денис Осадчий. Он также рассказал о запуске нового направления — выводе компаний на маркетплейсы и увеличения продаж на них, оценив это направление, как пользующееся большим спросом.

Говоря о клиентах по направлению поддержки, глава группы компаний ITConstruct Роман Петров отметил, что в его компании клиентский портфель по этому направлению сменился на 20%. То есть несмотря на то, что некоторые компании временно отказались от таких услуг, им на смену пришли новые заказчики. В свою очередь директор «ITConstruct Маркетинг» Евгений Стахов поделился своими наблюдениями относительно поведения клиентов по направлению интернет-маркетинга, особенностями продвижения в текущей ситуации.

В традиционной ежегодной встрече приняли участие глава группы компаний ITConstruct Роман Петров, директор «ITConstruct Маркетинг» Евгений Стахов, основатель коммуникационного агентства Idea Nova Артем Чучакин, основатель компании Kontur Александр Кириллов, основатель digital-агентства Wow Николай Глухих, основатель компании DirectLine Денис Осадчий, экс-руководитель отдела разработки DirectLine, продакт-оунер в компании СДЭК Станислав Мозгель.

Благодарим ресторан «Горячий цех» за площадку для проведения мероприятия.

Иллюстрации с мероприятия доступны в официальной группе издания в VK.

Напомним, что весной 2022 года «Континент Сибирь» также провел круглый стол топ-менеджеров продуктового ритейла и круглый стол топ-менеджеров автодилерского бизнеса.

* — компания Meta (Facebook, Instagram) 21 марта 2022 года по решению суда была признана экстремистской организацией

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