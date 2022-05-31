Новосибирские предприниматели прокомментировали высказывание Артемия Лебедева о сибирских городах

Высказывание дизайнера и блогера Артемия Лебедева, поставившего под сомнение «столичность» Новосибирска и сравнившего город в пользу Красноярска, не осталось незамеченным в регионе. По просьбе «Континента Сибирь» выступление Лебедева прокомментировали красноярский и новосибирский экс-губернатор Виктор Толоконский, генеральный директор ОАО «Сибирская хлебная корпорация» Дмитрий Терешков и ресторатор Денис Иванов, известный своими заведениями в Новосибирске и Москве.

Дмитрий Терешков: «И в Новосибирске, и в Красноярске был период отсутствия комплексного управления городским развитием»:

– С одной стороны, мне тяжелей, чем кому-либо, судить – моё сердце равно принадлежит и Новосибирску, и Красноярску: в Новосибирске я живу, здесь мой дом, в Красноярске я работал в качестве заместителя губернатора края и с тех пор влюбился в город, в эти места.

С другой стороны, мне кажется, есть много других серьёзных поводов для дискуссий, приложения ментальных и креативных способностей и усилий активных людей, нежели примерка шкуры столичного медведя в роли псевдо-портного.

Софистика во все века была популярна. Когда «по камушкам иным ходить бывает скользко», когда так много «не приветствующихся» тем для открытого обсуждения, тогда руками некоторых «популярных блогеров» вытаскиваются для обсасывания другие тематические конфеты. Просто так – «на десертик», в стиле «пирожных вместо хлеба».

Реальные пути и шаги по развитию обоих этих городов, по их благоустройству, формированию в них центров бизнес- и потребительской притягательности – вот что должно волновать умы тех, кто хоть как-то в состоянии влиять на политику и принятие решений в Новосибирске и Красноярске. Создание информационной среды, повестки для здоровой конкуренции между этими мегаполисами – дело достаточно важное. Не только федеральные «KPI», места в федеральных рейтингах, но и сравнения двух великих соседей в разных плоскостях степени комфортности среды, культурной продвинутости, насыщенности товарных и финансовых рынков – это полезно для прогресса. И здесь очень важно не сваливать всё в один мешок и перетряхивать, как это делает, например один «популярный блогер». Важно отделять «мух от котлет».

Научно-производственные мощности региона – «Вектор» или Красноярский алюминиевый завод – это одна плоскость. Это, я бы сказал, историко-экономическая география. Здесь, прежде всего, важен потенциал территорий. А это не только природные ресурсы, но и образованные кадры. Расположение федеральных структур «регионального назначения» – предмет решения Москвы. Всё остальное – это вопрос благорасположенности федерального бюджета, которое зависит, прежде всего, от степени активности и влиятельности губернаторов регионов.

А вот комфорт городской среды, её продуманность, спланированность и управляемость, насыщенность культурной и молодёжной повестки, спортивной афиши, качество общественных мест и общепита – уже другая, совсем отдельная тема. А именно она и влияет на то, как будут развиваться дела во всех вышеперечисленных аспектах. И в привлечении (удержании) образованных кадров, положительной миграции, а, соответственно, и дальнейшей возможности развития городов и регионов, и в решении вопросов размещения федеральных структур, представительств и филиалов банков и корпораций, гигантов ритейла. Ну а это уже искусство управления регионом и городом.

К сожалению и в Новосибирске, и в Красноярске был довольно долгий период отсутствия комплексного управления городским развитием. Эпидемия точечной застройки, не сопровождаемая соответствующим развитием дорожной и транспортной, облагораживающей инфраструктуры, соблюдением элементарных архитектурных норм и канонов, коснулась в равной степени обоих городов. «Законы» того времени, когда были доступные земельные фонды и финансовые ресурсы, были общими для двух мегаполисов в ключевой, решающий период их развития. Сотворили некий винегрет и здесь, и там. Теперь это трудно поправить.

Если же судить о первенстве за столичный статус, то существуют объективные факты, которые «карандашом не исправишь», какие бы усилия ни предпринимались. У Новосибирска уникальное транспортно-географическое и логистическое расположение. Помимо собственного двухмиллионного населения, к нему традиционно «привязаны» во многих аспектах ещё как минимум четыре высокоразвитых города-«почти-миллионника» в радиусе 250 -350 км. Для сибирских масштабов – близкие соседи. Что позволяет говорить о едином «внутреннем» региональном рынке. К сожалению, для Красноярска такое «соседство» и концентрация – это совсем другие сотни километров.

Беспрецедентная для Сибири развитость авиационного хаба, количество высших образовательных и научных заведений и их многодесятилетние плоды и традиции, темпы положительной миграции… Этот список можно продолжать, никак не обижая Красноярск, прекрасный город с большими перспективами.

Денис Иванов: «Ресторанная культура имеет большое значение для столичного восприятия города»

– У всех своё представление о так называемой столичности. Например, Артемий Лебедев однажды сказал, что восприятие города определяется во многом уровнем ресторанной культуры – теми заведениями, где люди хорошо провели время. Кстати, он побывал в Новосибирске и, к счастью, в #СибирьСибирь ему понравилось. Вообще, стоит заметить, что новосибирская ресторанная культура всегда была впереди всей Сибири, а Красноярск нам лишь вторил. Однако, парадокс в том, что сегодня, на фоне Красноярска, Новосибирск стал менее популярен в гастрономическом контексте. Красноярск вырвался вперёд, готовя и проводя события, имеющие большой размах и международное значение. В Новосибирске таким событием должен был стать Молодёжный чемпионат мира по хоккею, который уже не состоится по понятным причинам. Ничего подобного ни Красноярскому экономическому форуму, ни Универсиаде – такого, что позволило бы придать импульс и драйв развитию всего того, через что формируется восприятие города – у нас не было.

Для меня столичность определяется также и культурной жизнью, которая у нас намного ярче, чем в Красноярске. Новосибирск уже давно лидирует в этом отношении. Наш театр постоянно обогащается новыми возможностями и проектами – вот, дай бог, в этом году откроется новый «Театр Афанасьева». А ещё давайте вспомним блестящую эпоху Игоря Зеленского (российский артист балета и балетмейстер, с 2006 по 2016 год – художественный руководитель балета НОВАТа – прим. ред.), которая сменилась не менее яркой эпохой Владимира Кехмана. Конечно, не забываем и про Транссибирский арт-фестиваль. Он определённым образом касается и Красноярска, но всё-таки столица фестиваля Вадима Репина – Новосибирск.

Кроме того, как театр начинается с вешалки, так и город всегда читается через аэропорт. Мы начали перестраивать «Толмачёво» задолго до реконструкции красноярского аэропорта, но у нас этот процесс – более творческий, комплексный, поэтому мы пока не закончили реновацию, тогда как в Красноярске этот вопрос уже решён. Очевидно, Новосибирский аэропорт будет лучшим в Сибири, если не в России – это совершенно грандиозный проект.

Город воспринимается и через отели. И здесь, я считаю, что Новосибирск гораздо более выгодно подсвечен такими объектами, как Marriott, Double Tree by Hilton, Domina, Azimut, где находится наш #СибирьСибирь, и так далее. Собственно говоря, в Красноярске жить особо негде. Там нет, кроме «Новотеля», ничего интересного, и это большой минус города.

У Красноярска, можно поучиться высокому уровню взаимодействия, точнее, взаимопонимания власти и бизнеса в развитии индустрии гостеприимства, включая ресторанную отрасль. Там, например, при поддержке администрации края был создан Университет гостеприимства Поля Бокюза. Мне очень обидно, что Новосибирск, где уже несколько лет не открывалось заметных новых ресторанов, потерял первенство. Зазор стал очевидным на всплеске ресторанной моды в России, на потенциале развития внутреннего туризма. Мы, сделав шаг и продвинув Новосибирск, как столицу, сбавили темп, в то время как Красноярск его наращивает.

Наша ресторанная группа с удовольствием ищем инвесторов для создания проектов в Новосибирске. Мы бы с удовольствием помогали создавать условия для развития и процветания ресторанного бизнеса, ведь именно он делает город привлекательным. Через него – больше, чем через что-либо ещё – воспринимают ту самую столичность.