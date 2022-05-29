Новосибирску не хватает внимания руководства городских и региональных властей к стратегии развития муниципалитета, считает ВИКТОР ТОЛОКОНСКИЙ. Бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края, экс-полномочный представитель президента РФ в Сибирском Федеральном округе по просьбе «Континента Сибирь» комментирует эпатажное высказывание дизайнера Артемия Лебедева о «реальной столице» Сибири.

– Виктор Александрович, каковы ваши впечатления от очередного всплеска споров о месте столицы Сибири, которые спровоцировал эпатажный дизайнер-блогер Артемий Лебедев?

– Если бы не вы, я бы не искал, что этот блогер сказал, не думал, как это прокомментировать. Сразу оговорюсь: оба города безумно люблю. В Новосибирске родился и остаюсь здесь сейчас. Но четыре года, которые я провёл в Красноярске, – один из лучших периодов моей жизни. Там у меня есть любимые места, многих людей оттуда знаю, есть проекты, в создании и реализации которых я участвовал.

Не готов голосовать, какой из городов лучше, скажу об их особенностях. У Новосибирска сегодня больше столичных функций, инфраструктурных обязанностей. Количество населения тоже играет значение: 1600 тыс человек в Новосибирске и 1100 тыс в Красноярске – всё же значительная разница. В радиусе в 300-400 км вокруг Новосибирска проживает 7-8 млн жителей в промышленно развитых городах. Они приезжают в Новосибирск учиться, работать, едут сюда, чтобы воспользоваться услугами крупнейшего аэропорта. Потенциал аэропорта «Толмачево» – почти 10 млн пассажиров, а у красноярского аэропорта Емельяново – максимум 3 млн человек.

Новосибирск – это самые современные сферы занятости, исследовательские центры, университеты, научные школы, точки роста и развития, которые определяют будущее.

У Красноярска тоже много преимуществ. Его бюджетные возможности превосходят новосибирские, доходы населения выше. У города иная отраслевая структура. Он получил мощнейший импульс развития, когда готовился к Универсиаде 2019 года. В Красноярске наряду с множеством самых современных спортивных объектов построены новые дороги и транспортные развязки, новые больницы, самые современные общежития, общественно-культурный центр и спортивные объекты Сибирского Федерального университета. Фактически построен новый аэропорт, на сегодняшний день крупнейший за Уралом в России. За 3-4 года подготовки к Универсиаде Красноярск сделал рывок в развитии, на который другим городам, в том числе Новосибирску, потребуется 15-20 лет.

Блогер высказался в несколько вульгарной форме, но мне кажется, руководству Новосибирской области и Новосибирска стоит к этим словам отнестись серьёзно. К сожалению, от самых разных людей я слышу нечто похожее. В последние годы динамика развития Новосибирска ощущается слабо, крайне мало масштабных программ развития и роста, многие задумки остаются только на бумаге. Самые острые дискуссии не о том, каким будет Новосибирск через десятилетия, а о том, как лучше подметать улицы и тротуары.

Руководителям региона, прежде всего, губернатору, по моим представлениям, стоит лучше и точнее понимать роль и значение Новосибирска. Его бюджет должен быть намного больше. В этом смысле инвестиционные возможности Красноярска в несколько раз выше. Когда-то я говорил, что необходим закон об особом статусе Новосибирска. Его смысл – расширить полномочия и сферы ответственности муниципальной власти, придать больше самостоятельности городской власти, увеличить нормативы отчислений в бюджет города от налога на прибыль и подоходного налога. Красноярск получает в городской бюджет отчисления от налога на прибыль предприятий и организаций города.

– Это не от федералов зависит?

– Нет, стратегию бюджета города определяет губернатор и депутаты Законодательного собрания. Прежде, чем спрашивать с города, нужно создать нормальные условия его развития. Сегодня у Новосибирска объективно мало возможностей и полномочий для того, чтобы демонстрировать полноценную столичность.

Сейчас это особенно важно, поскольку санкционное давление со стороны европейских стран требует совершенно иного подхода к роли Новосибирска. Наш город не просто столица Сибири, а столица России в её азиатской части, которая должна открыть новые пути на Восток, в Центральную и Юго-Восточную Азию, в Китай. Это необходимо и с экономической, и с социальной точек зрения.

– В новых международных условиях другие города, помимо Новосибирска и Красноярска, могут получить импульс к бурному стремлению на Восток? И перетянуть на себя одеяло столичности Сибири?

– Не думаю. У Новосибирска выгодное географическое положение, объективно высокий потенциал для совершенствования самых разных сфер жизни – науки, образования, культуры. Это может сделать его столицей всероссийского масштаба. Но у Красноярска выше динамика роста. Если руководство Новосибирской области и Новосибирска не изменят подходы к стратегии развития муниципалитета и его бюджетных возможностей, а продолжат решать только текущие задачи, мы будем уступать другим городам, прежде всего, растущему Красноярску.

– Высказывания в духе Артемия Лебедева вызывают резонанс, провоцируют дискуссии. С вашей точки зрения, подобные реплики об «истинной столичности» появляются в публичном информационном поле стихийно или инспирированы, чтобы хоть попытаться перевести стрелки общественного обсуждения с действительно важных вопросов (их, мягко говоря, хватает)?

– Высказывание, которое стало поводом для нашего разговора, можно назвать далёким от профессионального и корректного, но оно наверняка спонтанное. Аналогичные впечатления от Новосибирска возникают не только у этого блогера. Мы видим различные рейтинги привлекательности городов, в которых, понятное дело, лидируют Москва, Санкт-Петербург. Новосибирск и в десятку не попадает. Это неправильно, раньше было иначе.

– В спорах о столичности есть хоть какая-то польза?

– Конечно, это не самая важная проблематика. Дело не в том, какой город называть столицей, а как крупнейшие сибирские города должны развиваться. Как сделать их привлекательными и комфортными для жизни. Проблема не в том, где лучше дороги и больше ресторанов. Главное – потенциал развития и роста. У Новосибирска он объективно выше, но Красноярск в последние годы развивается заметно быстрее. Новосибирску нужны новые сверхзадачи и цели.