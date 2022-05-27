«Красноярск – столица, а Новосибирск – недоразумение»: Артемий Лебедев высказался о сибирских мегаполисах

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев присвоил статус столицы Сибири Красноярску, при этом нелестно высказался о Новосибирске во время стрима на своём YouTube-канале.

Эфир, в котором Лебедев высказался о сибирских городах, вышел на YouTube-канале дизайнера на днях.

Как следует из видео, подписчики спросили Артемия Лебедева, какой город, по его мнению, можно назвать «реальной столицей Сибири» — Новосибирск или Красноярск. Стоит отметить, что административным центром Сибирского федерального округа является Новосибирск.

«Конечно, Красноярск. Новосибирск – это вообще не город, это недоразумение, — ответил Артемий Лебедев во время эфира, отметив, что после его комментария «новосибирцы будут рыдать, а красноярцы – ликовать». — Новосибирск – это просто провинциальная *опа, такое ощущение, что там люди живут временно, чтобы заработать денег и (уехать)».

Вместе с тем, Лебедев отметил, что в Новосибирске работает широко известный научный центр «Вектор», и «наука там на высоте», в то время как в числе достоинств Красноярска дизайнер назвал хорошие рестораны.

По словам Лебедева, в Новосибирске не прилагают достаточно усилий, чтобы создать «уютное место», куда бы хотелось приезжать. О ком в данном случае шла речь – о жителях или местных властях, блогер не уточнил.

«Такое вот у них отношение – вместо того, чтобы сделать уютное место, куда бы хотелось прилетать просто ради города…. я не знаю, что там есть. Только центр «Вектор», — сказал Артемий Лебедев.

Напомним, в апреле с очередной критикой Новосибирска выступил блогер Илья Варламов, который прокомментировал высказывание мэра Анатолия Локтя о причинах возникновения пыли в городе.