Блогер Варламов согласился с мэром Новосибирска, назвавшим причиной пыли стройку моста

Российский блогер Илья Варламов, неоднократно обращавший внимание на проблемы благоустройства Новосибирска, высказался о проблеме пыли в городе. Он частично согласился с мэром Анатолием Локтем, назвавшим одной из причин ситуации интенсивные стройки.

Пост о проблеме пыли в Новосибирске Илья Варламов опубликовал накануне в своём блоге. В записи он отметил, в чём, по его мнению, заключаются причины сложившейся ситуации. При этом он частично согласился с мэром Анатолием Локтем, обвинивший в запылённости города интенсивные стройки.

«Поскольку все мы знаем, как выглядят стройки в России, мэр частично прав. Но это лишь один из факторов, далеко не самый значительный», — отметил Варламов.

Чтобы не разносить по городу грязь и пыль от строек, блогер предложил перенять опыт Японии, где при выезде со стройплощадок моют всю строительную технику.

В числе других причин скопления пыли на городских улицах Илья Варламов назвал открытый грунт, некачественное благоустройство, парковку на газонах, уничтожение деревьев, использование песка в качестве антигололёдного средства, а также шипованные покрышки.

По мнению блогера, решение городских властей использовать реагент для борьбы с пылью оказалось неэффективным. Урбанист отметил, что на эти цели в 2022 году было выделено около 10 млн руб. Он также напомнил, что перед выборами мэра Анатолий Локоть предлагал в том числе решение проблемы пыли в городе.

Также, по словам Варламова, в понедельник в новосибирском Первомайском сквере задержали активистов, которые пытались снять видео о запылённости города.

Напомним, на пресс-конференции 14 апреля Анатолий Локоть ответил на вопрос журналистов о причинах пыли в Ленинском районе города, сославшись на интенсивные работы по строительству четвёртого моста через Обь. На это отреагировал концессионер стройки ГК «ВИС», представители которого отметили, что компания принимает все меры для предотвращения распространения грязи и пыли со стройплощадок.