Группа «ВИС» ответила на высказывание мэра о причинах пыли в Новосибирске

Представители концессионера строительства четвёртого моста через Обь в Новосибирске, группы компаний «ВИС» прокомментировали высказывание мэра Анатолия Локтя, назвавшего стройку причиной запылённости города.

Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил на пресс-конференции 14 апреля, что ситуация с накоплением пыли в городе ухудшается уже второй год. Одна из причин – интенсивные работы на крупных стройках, в частности, — на площадках возведения четвёртого моста через Обь.

В этот же день на высказывание градоначальника откликнулся концессионер стройки – ГК «ВИС».

«На сегодняшней пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал стройку моста через реку Обь причиной пыльных бурь в городе. В связи с этим сообщаем, что все строительные площадки Группы «ВИС» в Новосибирске оборудованы мойками колёс автомобилей, что исключает возможность выноса грязи за пределы огороженных территорий. В настоящее время на площадке на площади Труда ведутся работы по устройству буронабивных свай. При таких работах образования пыли не происходит. На площадке на площади Будагова продолжается сооружение пилона моста, эти работы также не влекут образования пыли. По самой площадке отсыпаны технологические дороги, которые поддерживаются в надлежащем состоянии», — говорится в сообщении на канале компании в Telegram.

В компании также отметили, что «пыльные бури» в Новосибирске начались задолго до строительства четвёртого моста, а «состояние обочин и самого дорожного покрытия на многих городских автомагистралях оставляет желать лучшего».

Стоит отметить, что за последнее время к стройке четвёртого моста в Новосибирске предъявляют претензии не впервые. Так, в конце июня прошлого года муниципальное предприятие «МЕТРО МиР» обвинило группу «ВИС» в прорыве коллектора, якобы произошедшего в результате работ на площадке стройки в районе площади Труда. Чуть позже строительный эксперт из Новосибирска усмотрел ряд опасных нарушений при выносе коммуникаций под развязкой моста на площадях Труда и Энергетиков, а к концу года появилась информация о том, что охранникам стройки не выплачивают зарплату.