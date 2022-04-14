Мэр Новосибирска объяснил запылённость Ленинского района строительством четвёртого моста

Как накануне сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре, Ленинский район Новосибирска стал самым пыльным за последние два дня. По словам мэра Анатолия Локтя, этому способствуют интенсивные строительные работы на левом берегу Оби, в частности, возведение четвёртого моста.

На пресс-конференции 14 апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что за последние два года ситуация с пылью в городе обострилась. Он также прокомментировал особую запылённость Ленинского района, где, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в последние двое суток в воздухе фиксируют существенное превышение предельно допустимой концентрации пылевых частиц.

По словам мэра, увеличение количества пыли в Новосибирске связано в том числе с крупными стройками, которые ведутся в городе в последние годы. В том числе – со строительством четвёртого моста через Обь.

«Сегодня две площади в Ленинском районе – площадь Труда и площадь Энергетиков – превратились в строительные площадки. Там постоянно разрывают землю в связи с выносом коммуникаций, постройкой новых коммуникаций, ливней канализации, в частности, теплосетей, и так далее. Там используется тяжёлая техника. Всё это связано со строительством нового четвёртого моста. Мы планируем провести поддерживающий ремонт этих двух площадей, но кардинально эта ситуация будет решена только после того, как закончится стройка», — сказал Анатолий Локоть на пресс-конференции в четверг.

Мэр также отметил, что в аналогичном состоянии находится площадь Будагова на правом берегу Оби, где также ведутся работы по строительству четвёртого моста. Кроме того, в городе продолжается реконструкция дамбы Октябрьского моста, что тоже негативно сказывается на окружающей среде.

По словам Анатолия Локтя, в этом году в городе продолжат применять технологию очистки улиц от пыли с использованием реагентов. Такие работы в Новосибирске уже начались — в частности, на Красном проспекте в районе площади Ленина.

Напомним, в конце года губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что строительство четвёртого моста через Обь планируется завершить в 2023 году.