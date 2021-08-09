«Позорище»: Варламов раскритиковал проект новосибирских остановок

В очередной раз обративший внимание на Новосибирск тревел-блогер Илья Варламов выступил с критикой десяти остановочных павильонов, которые планируется установить в городе до октября. При этом урбанист вспомнил так и не реализовавшийся в мегаполисе проект «умных остановок».

Российский блогер Илья Варламов упомянул о планах по строительству десяти остановок в трёх районах Новосибирска в передаче «Чё происходит» на своём YouTube-канале. Он продемонстрировал, как могут выглядеть будущие павильоны, и высмеял задумку.

«Сделаны из каких-то металлических труб и профлиста. Внутри разместят скамейки, а рядом поставят мусорные урны», — описал сооружения блогер.

Варламов напомнил, что ранее власти планировали установить в Новосибирске 250 технически оснащённых «умных» остановок, однако желающих принять участие в аукционе на их обустройство так и не нашлось. Поэтому, заключает блогер, «приходится ставить то, что под силу новосибирским коммерсантам».

«Какое позорище. С одной стороны, ты видишь курс президента – стабильность, ракеты, способные уничтожить весь мир, мы всем помогаем. Куда не посмотри – всё прекрасно. Однако потом они ставят остановки, и ты понимаешь, что такого ужаса даже в советские времена не было», — сказал Илья Варламов.

Напомним, в августе новосибирский Городской центр дорожного движения объявил аукцион на установку десяти остановочных павильонов на сумму более 6,464 млн руб. До 1 октября конструкции необходимо разместить по улице Сибиряков-Гвардейцев, 62, на остановках «Кафе Лада», «Завод Химконцентратов», «Посёлок Спартака», «Управление механизации», «Улица Тайгинская» и «Посёлок Клюквенный».