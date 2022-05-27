Как создавалось чудо: премьера балета «Конек-Горбунок» на сцене НОВАТа

Впечатлениями от громкой премьеры НОВАТа делятся с «Континентом Сибирь» известные новосибирцы, в том числе и те, кто участвовал в создании спектакля. Балет Родиона Щедрина «Конек-Горбунок» был представлен публике 13 и 14 мая и принят очень доброжелательно, так что режиссерский дебют Владимира Кехмана можно считать состоявшимся.

Самой сказочной премьерой 77-го сезона НОВАТа стал балет Родиона Щедрина «Конек-Горбунок», показанный зрителям 13 и 14 мая. Спектакль был поставлен в трактовке известных театральных мастеров: знаменитого балетмейстера Михаила Мессерера, народного художника России Вячеслава Окунева, художника по свету, режиссера мультимедиа, лауреата Национальных театральных премий «Золотая Маска» Глеба Фильштинского и Владимира Кехмана, дебютировавшего в качестве режиссера.

«Конек-Горбунок» Родиона Щедрина считается одной из самых удачных балетных партитур. Впервые представленный в Большом театре, спектакль с успехом шел на лучших сценах страны: Ленинградский малый театр, Театр им. Кирова, Мариинский театр. В 1983 году в постановке Натальи Соковниковой этот спектакль увидела новосибирская публика. Прошедший театральный сезон «Коньком-Горбунком» открыл Михайловский театр. В мае обновленный балет был представлен в НОВАТе, вызвав значительный резонанс среди любителей театра. Билеты на все три премьерных спектакля были раскуплены: оба вечерних и дневной показы прошли с аншлагами и даже переаншлагами. Идея балета и ее современное воплощение прекрасно вписались в концепцию семейного посещения театра – многие прибывали в НОВАТ семьями в несколько поколений.

Премьера привлекла зрителей не только классическими прелестями балета в исполнении известных артистов НОВАТа и Михайловского театра и современным художественным оформлением, но и двумя уникальными творческими дебютами. Интерес вызвало участие в балете «Конек-Горбунок» актера театра и кино Марата Башарова в роли Царя (в вечерних показах). Говоря с журналистами, актер отметил, насколько сложной физически и психологически оказалась его роль, несмотря на то, что исполнения балетных па она не предполагает. Марат Башаров назвал свое участие в «Коньке-Горбунке» «вызовом самому себе». Его самоотдача не осталась незамеченной. Как сказал «Континенту Сибирь» продюсер и журналист Юри Аннов, Марат Башаров «впечатлил совершенно великолепной и точной актёрской игрой».

Премьера балета «Конек-Горбунок» также стала дебютной режиссерской работой экс-главы театра Владимира Кехмана. «Владимир Кехман очень ответственно подошел к постановочному процессу. Всю последнюю неделю перед премьерой он практически не выходил из Большого зала театра, проводя сценические репетиции, думаю, их было не меньше шести», – сообщил «Континенту Сибирь» заместитель генерального директора НОВАТа Александр Савин.

История создания балета «Конек-Горбунок» – история юных творческих порывов, история любви. Сказка «Конек-Горбунок» была написана безвестным девятнадцатилетним сибиряком Петром Ершовым, мгновенно прославив его в столице. Музыка создавалась Родионом Щедриным, когда он был студентом консерватории, и не только стала блестящей заявкой на успех молодого композитора, но и подарила «неземную Жар-Птицу – Майю Плисецкую» (которой партитура и посвящена). Не удивительно, что балет дышит светом, искрится смехом и очаровывает своей свежестью. Этот неповторимый дух чистой радости, сопровождавший рождение шедевра в 1960 году, удалось в полной мере воплотить на сцене НОВАТа.

Говоря о премьере балета «Конек-Горбунок», невозможно выделить какой-то один фактор, сделавший спектакль таким успешным. Несомненно, поклонники жанра балета приходят в театр, в первую очередь, восхититься техническим совершенством исполнения партий. И «Конек-Горбунок» полностью оправдал эти ожидания – зал неоднократно взрывался аплодисментами во время выступлений Никиты Ксенофонтова, Анны Гермизеевой, Ирины Перрен (Михайловский театр). В «Коньке-Горбунке» при всей его событийной легкости, при всей сказочной «простоте» скрыты настоящие жемчужины для ценителей головокружительных балетных па: Михаил Мессерер включил в постановку классический дивертисмент, па-де-де, фуэте на 30 оборотов в партии Царь-девицы, вариации в подводном царстве у Кораллов и Водяницы. «Сейчас многие подобного рода движения просто не исполняют, потому что нет достаточно подготовленных артистов: там, где у балетмейстеров один оборот, у Мессерера – два», – сетует Александр Савин.

Однако партии солистов не исчерпывались безупречной техникой: артисты обогатили «Конька-Горбунка» характерностью, которая сделала образы выпуклыми, живыми. Пластика Царь-девицы в исполнении Анны Гермизеевой такая лиричная в дуэтах с Иваном и дерзкая в сценах с Царем; уникальное попадание в образ Екатерины Лиховой, Конек-Горбунок которой – невесомый и грациозный – словно парил над сценой; вызвавшая живой отклик у публики трактовка роли Царя Маратом Шемиуновым (Михайловский театр), каждое движение которого было наполнено теплым юмором: все это напомнило о лучших чертах хореодрамы, расцвет которой пришелся как раз на время создания балета «Конек-Горбунок».

Михаил Мессерер отталкивался от хореографии Александра Радунского, но в силу обстоятельств текст танца был дополнен балетмейстером почти на сорок процентов. Однако хореография спектакля в такой степени дышит музыкой Родиона Щедрина, словно создавалась с ней одномоментно. Классическая традиция, народный танец, гротескная пантомима – все это сплетается в удивительное в своей органичности и красоте танцевальное полотно.

И в совершенно новое, почти запредельное измерение переводит балет «Конек-Горбунок» его художественное оформление. Постоянные зрители НОВАТа уже имели возможность увидеть современные сценические технологии и невероятные визуальные эффекты в балете «Золушка» в 2018 году. Сложнейшие мультимедийные декорации не имеют ничего общего с распространенной «трансляцией задников на экран». Художественное оформление сцены в балете «Конек-Горбунок» создает объем и неповторимую атмосферу: в сцене в ночном поле и в морской сцене артисты находятся буквально внутри декораций. Графика мультимедийных эффектов пребывает в полном согласии не только со сценическим визуалом, но и с музыкой Родиона Щедрина и классическим балетом в целом. Пожалуй, самым близким описанием зрительского впечатления будет сравнение с ожившими страницами объемной книги.

Александр Савин подчеркнул, что для него соприкосновение с творчеством Родиона Щедрина стало большой радостью: «Ныне живущему классику, композитору советской школы в 2022 году исполняется 90 лет! И, безусловно, «Конек-Горбунок», наверное, один из самых энергичных, ярких и понятных его балетов. Я считаю, что партитура «Конька-Горбунка» одна из лучших балетных партитур последних 60 лет – она лишена заигрываний с маленькими зрителями, в ней нет поблажек – она сделана по-взрослому. Поэтому каждый в ней находит что-то для себя интересное. Она энергична, образна, насыщена фольклором и достаточно понятна. Поэтому для музыкантов оркестра работа была серьезной. Я очень рад, что Владимир Абрамович, сравнивая исполнение партитуры оркестром в Михайловском театре и НОВАТе, сказал, что в Новосибирске было лучше. Во многом это заслуга музыкального руководителя и дирижера постановки Павла Сорокина».

Буквально от первого лица о сложности и магии балета рассказал «Континенту Сибирь» лауреат всероссийских конкурсов, лауреат и дипломант международных конкурсов, солист НОВАТ, исполнитель партии Ивана в балете «Конек-Горбунок» Никита Ксенофонтов: «Безусловно, я очень рад, что принял участие в постановке балета «Конек-Горбунок» в качестве ведущего артиста. Мне понравилось танцевать этот спектакль – он непринужденный, очень эмоциональный, в нем есть и свобода действий, и сдерживающие рамки. С точки зрения сложности хореографии, в нем присутствует абсолютная классика – па-де-де, дивертисменты, у девочек надеты пуанты, олицетворяющие классику. В нем очень много народных движений, сочетающихся с классическими элементами, то есть мы исполняем и присядки, и тянем «подъемчик». Технически он сложен и потому, что народные танцы встречаются не так часто в балете – приходится напрягаться. Просто в плане восприятия он не такой сложный, как, например, «Лебединое озеро». Я счастлив, что балет «Конек-Горбунок» появился у нас в репертуаре».

Теплый, юный, сияющий балет «Конек-Горбунок» без сомнения вызывает восторг даже у искушенной публики. Премьеру НОВАТа можно смело назвать одним из самых ярких культурных событий Новосибирска в уходящем сезоне! Очередные показы спектакля состоятся 15 и 16 июля – ими будет открываться новый театральный сезон.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Юрий Зимняков, и. о. министра культуры Новосибирской области:

– Постановка нового балетного спектакля «Конек-Горбунок» Родиона Щедрина мне очень понравилась! Совмещение классического балета и самых современных сценических технологий дало потрясающий эффект, сделав его абсолютно понятным и доступным для самой широкой зрительской аудитории. Это тот спектакль, в котором остро нуждается сегодняшний зритель, ведь семейный поход в театр с детьми, друзьями – это хорошая возможность отдохнуть в наше непросто время, напитаться яркими красками, великолепной музыкой, получить заряд положительных эмоций! Особенно приятно то, что балет поставлен на основе русского сюжета, русской музыки и базируется на русской живописи. Мне было настолько интересно смотреть спектакль, что я ни разу не отвлекся, полностью погрузившись в сказочное действо. Хочу, пользуясь случаем, поздравить коллектив театра, исполнителей, постановщиков с замечательной премьерой.

Александр Шпикельман, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области:

– Мне очень понравилось, что хореография и музыка создавали единое целое, спектакль. Это было действо, которое понятно не только знатокам, но и любому человеку. Особенно маленькому человеку. Благодаря декорациям, зрители попадали прямо в центр действия: это одновременно и балет, и мультфильм, где все пребывают внутри самого спектакля. Хотелось поучаствовать, помочь главным героям: покорили и бесподобный, грациозный, весёлый Конек-Горбунок, удалой Иван, демократичный Царь.

И все время мы были погружены в атмосферу праздника: и во время спектакля, и во время антракта. Хочется поблагодарить за сказку, хорошее настроение, возможность побыть в чуде. Два часа чудесной жизни и отличное настроение на целую неделю!

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением Сбербанка:

– Считаю, что это уникальная премьера для российской балетной сцены. Лично для меня стало приятным сюрпризом сочетание мастерства балетной труппы с одной стороны, и уникальных декораций – с другой. Мы ходили всей семьёй: передача сюжетной линии через движение и оформление была доступна даже нашей самой младшей зрительнице.

Меня очень удивил Марат Башаров в роли царя. Впервые вижу драматического артиста в балетной постановке, и, мне кажется, он блестяще справился с этой ролью. Поразила грациозная и очень органичная Елизавета Аношина в роли Конька-Горбунка.

Вся семья осталась под большим впечатлением и ещё на следующий день вспоминали этот спектакль. Абсолютно точно решили, что будем чаще посещать НОВАТ и, безусловно, есть желание еще раз сходить на «Конька-Горбунка» и позвать знакомых — не все, кто хотел, успели присутствовать на премьерных показах.

Юри Аннов, продюсер и журналист:

– Если отстраниться от догмы балетного формата и посмотреть свежим взглядом без багажа так называемой «насмотренности», то можно сказать, что «Конёк-Горбунок» это уже не совсем балет, а современный сценический перфоманс, отсылающий визуально к таким международным проектам, как цирк Дю Солей или студии Уолта Диснея, но где в основе всё-таки русский балет, что делает это зрелище особенно ценным. Это что-то совершенно новое, на мой взгляд, но имеющее все основания на жизнь и успех не только у детей, но совершенно точно и у взрослых, которые в полной мере могут оценить масштаб новшеств и конечно настоящее балетное искусство в таком эффектном оформлении.

Должен признать, что это редчайший случай последних лет, когда мне понравилось в этой постановке абсолютно всё. Надеюсь эта «сборка» будет только крепнуть от спектакля к спектаклю, на радость зрителям и самим артистам!