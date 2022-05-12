Новосибирцам сделают перерасчёт за вывоз ТКО из-за «мусорного коллапса»

Регоператор по обращению с отходами «Экология-Новосибирск» сделает перерасчёт за вывоз мусора жителям Дзержинского, Железнодорожного, Заельцовского и Октябрьского районов, которых больше всего затронули проблемы с вывозом ТКО в конце апреля и первых числах мая. Сумма перерасчёта составит более 1,8 миллиона рублей.

Точная сумма перерасчёта — 1 млн 832 тыс. 83,24 руб., сообщили в компании 12 мая.

«Сумма оплаты жителям указанных районов будет выставлена меньше с учётом корректировки», — говорится в сообщении пресс-службы «Экологии-Новосибирск».

Напомним, в конце апреля в Новосибирске вводился режим повышенной готовности из-за остановки вывоза мусора, спровоцированной забастовкой сотрудников компании-перевозчика «Эко-Транс-Н». В основном «мусорный коллапс» затронул Заельцовский, Октябрьский, Железнодорожный и Дзержинский районы.

По данным департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города на 12 мая, число обращений по вывозу мусора с начала месяца сократилось почти вдвое. Глава ведомства Дмитрий Перязев связал улучшение ситуации со сменой перевозчика в ряде районов города, где таковым стало муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ»). Как следует из информации на сайте госзакупок, компания заключила договор с субподрядчиком на сумму более 24,8 млн руб.

На фоне обострения ситуации депутаты новосибирского Заксобрания предлагали потребовать от областного правительства расторжения соглашения с «Экологией-Новосибирск», лишив компанию статуса регоператора по обращению с ТКО. Однако губернатор Андрей Травников сообщил на пресс-конференции 5 мая, что пока не торопился бы с соответствующим решением.