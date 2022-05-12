24,8 млн рублей направят на транспортировку мусора в двух районах Новосибирска

Более 24 млн рублей направят на транспортировку твердых коммунальных отходов на территории Дзержинского и Октябрьского районов Новосибирска. Ранее в указанных районах произошел «мусорный коллапс», возникший после забастовки сотрудников мусороперевозящей компании.

Муниципальное унитарное предприятие Новосибирска «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») объявило закупку у единственного поставщика на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО) для своих нужд. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, отмечается, что закупка завершена.

Согласно документам, услуги по транспортированию ТКО будут оказываться на территории Дзержинского и Октябрьского районов Новосибирска, срок оказания услуг — до 31 декабря 2022 года.

Цена договора, заключаемого с подрядчиком, составляет более 24,8 млн рублей. Данные о том, с кем заключен контракт на транспортировку ТКО для нужд МУП «САХ», отсутствуют. Сообщается, что исполнять договор подрядчик начал с 25 апреля.

Напомним, в конце апреля в Новосибирске был введен режим повышенной готовности в связи с «мусорным коллапсом», возникшим после забастовки сотрудников компании по транспортировке отходов «ЭкоТранс-Н». Обращения по поводу невывоза мусора фиксировались в основном в Заельцовском, Октябрьском, Железнодорожном и Дзержинском районах города, к 5 мая проблема с избавлением от коммунальных отходов сохранилась в Октябрьском и Дзержинском районах Новосибирска. Вывезти мусор с этих территорий городские власти планировали к 9 мая.

Как сообщил 12 мая в ходе аппаратного совещания мэра Новосибирска начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев, в Новосибирске фиксируется снижение числа обращений жителей по вывозу мусора. Так, если после первых майских каникул новосибирцы подали 106 обращений, то 11 мая за весь день специалисты получили порядка 56 обращений.

«Количество обращений снизилось в два раза. Уборка частного сектора придомовых территорий еще не завершена, но мы практически входим в график», — сказал специалист.

Он напомнил, что в Октябрьском и Дзержинском районах сменился перевозчик мусора — в эти районы вошло МУП «САХ». Предприятие работает в пяти районах города. Перязев уточнил, что в настоящее время в частных секторах Октябрьского и Дзержинского районов работают ежесуточно 6 экипажей — в дневное и ночное время.

«Считаем, что мы ситуацию с вывозом мусора стабилизировали. Есть определенные места, в которых еще получаем жалобы, но они находятся у нас на контроле. С этой недели мы в приоритет поставили регулярность движения экипажей», —отметил специалист. По мнению специалиста, проблема по вывозу мусора в частном секторе города решится к следующей неделе.