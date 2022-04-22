Новосибирские улицы вымоют шампунем к майским праздникам

Новосибирские власти закупили жидкость для борьбы с пылью и специальный шампунь, с помощью которых будут чистить городские дороги. Как сообщили в мэрии, преобразовать улицы планируется уже к майским праздникам.

Для очистки улиц в Новосибирске закуплено 530 кубометров жидкости «Бионорд-антипыль» и 3 тыс. литров специального шампуня, сообщили на канале мэрии города в Telegram 22 апреля.

Как отмечают в муниципалитете, специальная жидкость уже была опробована в прошлом году. В этом году её закупили в большем объёме. В мэрии также пояснили, что средство предназначено для обработки дороги после основной очистки и прохождения техники.

«Планируем после 25 апреля помыть им (шампунем) центральные улицы к майским праздникам. Дальше будем применять и в летней уборке районных магистралей», – цитирует и. о. начальника управления автомобильных дорог Евгения Антонова Telegram-канале мэрии Новосибирска.

Напомним, на прошлой неделе мэр Анатолий Локоть прокомментировал запылённость Ленинского района города, отметив, что возникновению проблемы способствуют интенсивные стройки на территории Новосибирска, в частности, строительство четвёртого моста через Обь. Глава региона Андрей Травников жёстко отреагировал на это высказывание, раскритиковав градоначальника в своём интервью.

О пыли в Новосибирске также в очередной раз высказался блогер-урбанист Илья Варламов.