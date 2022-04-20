«Каждый год какие-то трудности находит»: Травников раскритиковал мэра Новосибирска после высказывания о пыли

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников жёстко высказался о работе мэра Анатолия Локтя после того, как тот объяснил запылённость мегаполиса строительством четвёртого моста через Обь. Глава региона обратил внимание на ряд проблем с благоустройством, скопившихся в областном центре за последние годы.

Критика в адрес мэра Новосибирска со стороны губернатора региона прозвучала в эфире телеканала «ОТС» 20 апреля, где Андрей Травников дал интервью в режиме онлайн-трансляции.

«Мэр каждый год какие-то трудности находит. Ему постоянно что-то мешает. Хочется уже пошутить и сказать, что к балетмейстеру поздно обращаться, нужно к другому специалисту. Но на самом деле уже не смешно. Нужно перестать искать объяснения и, наконец, взяться за обеспечение порядка и начать убирать город. Люди видят разрушенные бордюры, сползающий грунт с газонов, мусор, огромные кучи смёта и грязи в парковочных карманах и островках безопасности. Кто хочет работать – ищет возможности, кто не хочет – ищет причины. Пора перестать искать какую-то политическую подоплёку и начать работать. Если бы городом руководил мой однопартиец, ему, думаю, прилетало бы за организацию работы больше, в том числе по властной вертикали», — сказал глава региона в прямом эфире.

Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции 14 апреля объяснил образование пыли в городе интенсивными стройками, в частности, возведением четвёртого моста через Обь. Обвинение градоначальника прокомментировали в группе «ВИС».

Высказывание мэра вызвало широкий общественный резонанс. На него, в частности, уже традиционно откликнулся российский блогер-урбанист Илья Варламов, который согласился с тем, что одной из причин пыли в городе могут быть крупные стройки.