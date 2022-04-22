Ещё два района Новосибирска примут городские продовольственные ярмарки

В Новосибирске продолжается проведение общегородских социальных ярмарок. На предстоящих выходных они заработают в Центральном и Кировском районах.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, обе ярмарки пройдут в субботу, 23 апреля.

Торговые ряды откроются рядом с цирком на улице Челюскинцев, 21 и возле ДК им. Ефремова по улице Мира, 14 – здесь пройдёт специальная садоводческая ярмарка.

Напомним, на прошлых выходных общегородские ярмарки прошли на площади Маркса и по улице Трикотажной в Дзержинском районе Новосибирска. Ранее также мероприятие было организовано возле ГПНТБ.

Городские социальные ярмарки проводятся в Новосибирске в качестве одной из антикризисных мер. В них принимают участие местные производители, при этом они не оплачивают аренду торгового места. По данным мэрии, цены на продукцию здесь в среднем на 20% ниже магазинных.