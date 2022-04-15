В мэрии рассказали, где в Новосибирске пройдут продовольственные ярмарки на выходных

Юлия Моисеева
 
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Фото из архива "КС"

Очередные общегородские продовольственные ярмарки пройдут в Новосибирске 16 и 17 апреля в Ленинском и Дзержинском районах. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на своём Telegram-канале в пятницу.

В субботу, 16 апреля, ярмарка пройдёт в уже традиционном для мероприятия месте – на площадке перед ГУМом на площади Маркса. Время работы торговых рядов – с 10 до 16 часов.

Как отмечает мэр, ярмарка приурочена к грядущим пасхальным праздникам. На ней свою продукцию представят около 200 производителей Новосибирской области.

«Можно купить мясную и молочную продукцию, рыбу, колбасные деликатесы, кондитерские изделия, куличи, яйца и другие товары для Пасхи. Для вас выступят творческие коллективы Ленинского района», — говорится в сообщении градоначальника.

На следующий день, 17 апреля, продовольственная ярмарка состоится по улице Трикотажной, 62 в Дзержинском районе города.

Как ранее сообщали в мэрии Новосибирска, на общегородских продовольственных ярмарках можно приобрести продукцию от местных производителей по ценам в среднем на 20% ниже магазинных. Продавцам же торговые места предоставляются бесплатно.

Проведение продовольственных «социальных» ярмарок в Новосибирске входит число мер поддержки городской экономики на фоне санкций.

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