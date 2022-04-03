Общегородская социальная ярмарка «переехала» в правобережье Новосибирска

В воскресенье, 4 апреля, универсальная общегородская ярмарка в Новосибирске переместилась с площадки возле ГУМа на площади Маркса, где она работала накануне, на площадь Пименова.

В Новосибирске продолжается проведение социальных ярмарок с участием местных производителей. 3 апреля общегородская ярмарка прошла на площади Маркса, а 4 апреля местом её дислокации стала площадка возле ГПНТБ.

По информации мэрии Новосибирска, на ярмарке можно приобрести мясную, молочную и другую продовольственную продукцию от производителей города и области по ценам в среднем на 20% ниже магазинных. При этом муниципалитет предоставляет продавцам торговые места бесплатно.

Ранее мэр Анатолий Локоть сообщал об антикризисных мерах на фоне экономических санкций. В их числе – проведение дополнительных социальных продовольственных ярмарок.