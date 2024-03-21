Сибирское таможенное управление (СТУ) сообщает об увеличении заграничных поставок фруктов и овощей в Красноярский край. По данным ведомства, поставки данных продуктов в нынешнем году двукратно превысили аналогичные показатели прошлогоднего периода.

По данным пресс-службы СТУ, с начала 2024 года красноярская таможня приняла около 9,2 тонны свежих овощей и фруктов, которые прибыли в регион напрямую из-за рубежа. Основными поставщиками стали Китай и Узбекистан, на чью долю пришлось 99% от всех прямых поставок. Ввезенный из-за границы с января этого года объем плодоовощной продукции уже оказался вдвое выше, нежели за аналогичный период 2023 года.

В ассортименте импортированной продукции — свежие кабачки, баклажаны, стручковый перец, брокколи, грейпфруты, тамаринды, гуайява, а также другие фрукты и овощи. Помимо этого, из Китая в Красноярский край уже начали завозить свежие арбузы, тогда как годом ранее первые бахчевые этого типа появились в регионе лишь в начале мая.

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