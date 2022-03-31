Мэр Новосибирска назвал меры поддержки города против западных санкций

Новосибирские власти утвердили план по обеспечению социально-экономической устойчивости города на фоне санкций, сообщил мэр Анатолий Локоть на пресс-конференции 31 марта. Соответствующие меры разработаны антикризисным штабом, который ранее был создан на уровне муниципалитета.

Как сообщил глава города на онлайн-встрече с журналистами, к реализации ряда мер власти уже приступили.

В число антикризисных мер вошли приостановка проверок бизнеса и введение моратория на повышение ставок по местным налогам до конца 2022 года, а также создание возможности для увеличения стоимости контрактов на выполнение муниципальных строительных заказов. Последняя мера коснётся всех ранее заключённых контрактов, которые планируется выполнить в этом году.

«Это решение правительства Российской Федерации, нам необходимо только отработать механизмы реализации этих установок», — отметил мэр.

План по обеспечению устойчивости экономики города также включил в себя введение моратория на демонтаж нестационарных торговых объектов, за исключением самовольно размещённых, и продление договоров аренды земли для размещения павильонов. Кроме того, упрощается порядок размещения летних веранд и организуются дополнительные социальные ярмарки. Также принимаются меры по обеспечению доступности лекарств в муниципальной аптечной сети и поддержке граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Ранее сообщалось о том, какие меры поддержки бизнеса против санкций разработаны на федеральном уровне.