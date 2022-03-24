Мэрия Новосибирска введет мораторий на демонтаж нестационарных объектов

В мэрии Новосибирска планируют наложить мораторий на демонтаж нестационарных объектов коммерческого назначения. Ввести такую меру ранее предложили представители «Опоры России».

В Новосибирске планируется ввести мораторий на демонтаж нестационарных павильонов и киосков до конца декабря 2022 года. По словам начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина, мера поддержки коснется владельцев тех нестационарных объектов, с которыми ранее были заключены договоры на размещение.

«В отношении тех, кто ранее был законопослушным и продолжает находиться на своих местах, мы приостанавливаем принятие решений по таким объектам на комиссии по демонтажу и отменяем ранее принятые решения по демонтажу, временно, до 31 декабря 2022 года, понимая обстановку», — сообщил Виталий Витухин в ходе онлайн-встречи с журналистами.

Он уточнил, что с 2018 года комиссией о демонтаже вынесено 2 101 решение по сносу самовольных нестационарных объектов коммерческого назначения, демонтировано 1 874 объекта. По словам Виталия Витухина, на сегодняшний день в перечне на демонтаж находятся 227 нестационарных объектов коммерческого назначения, из них 78 стали самовольными по истечению срока действия договора по размещению.

«149 нестационарных объектов — абсолютные самовольщики, незаконные объекты, которые разбрасываются по ночам, в выходные дни. Они не платят ни копейки налоговых поступлений. Естественно, на таких нарушителей никакие моратории не распространяются», — сказал Виталий Витухин.

Новосибирские власти также перенесли срок приведения нестационарных объектов в соответствие единому архитектурному облику до 1 января 2023 года. Ранее привести в нормативное состояние внешний облик объектов было необходимо к 1 июня. В ближайшее время проект постановления поступит на подпись мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

«На финальной стадии находится постановление по бесплатному предоставлению площадок для летних кафе. Единственным требованием к операторам летних кафе — уборка территорий, на которых они находятся», — отметил Виталий Витухин.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил в поддержку владельцев нестационарных торговых точек, оказавшихся в трудной ситуации на фоне экономических изменений в стране. По словам главы региона, сейчас не время для массового демонтажа торговых точек.