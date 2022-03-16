В мэрии Новосибирска пока не идут навстречу малому бизнесу

В мэрии Новосибирска прокомментировали предложения новосибирского отделения «Опоры России» по поддержке малого и среднего бизнеса. Как следует из ответа чиновников на запрос «Континент Сибирь», по основным пунктам, касающимся, например, моратория на снос и демонтаж нестационарных объектов торговли и услуг, решение не принято.

Как рассказали нашему изданию в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, «в настоящее время предложения, содержащиеся в письме Новосибирского регионального отделения «Опора России», находятся на рассмотрении. Кроме того, в отношении возможности реализации отдельных предложений Новосибирского регионального отделения «Опора России» сделаны соответствующие запросы в государственные надзорные органы. Для выработки мер поддержки необходима корректировка действующих нормативных правовых актов».

Также, по мнению чиновников, «в сложившемся положении необходимо пересмотреть подходы к мерам поддержки малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области, сконцентрировав внимание на облегчении условий ведения предпринимательской деятельности, устранении административных барьеров в целях сохранения налогоплательщиков, занятости населения».

Между тем, в письме «Опоры России» на имя мэра Новосибирска Анатолия Локтя содержались вполне конкретные инициативы. Представители малого и среднего бизнеса предложили объявить мораторий «на снос, демонтаж, прекращение договоров, исключение из схемы нестационарных объектов торговли и услуг, по которым осуществляется плата в бюджет». Предлагается также продлить договоры на размещение и договоры аренды земли под нестационарными объектами и объектами для осуществления развозной торговли без проведения торгов и многое другое.

«Очень важно сегодня прекратить все массовые и «плановые» сносы нестационарных объектов, отказаться от дорогостоящей и несвоевременной их замены в рамках программы «комфортная остановка». Более того, необходимо рассмотреть вопрос о выделении участков под строительство новых торговых галерей, установке дополнительных объектов торговли и услуг в местах высокой проходимости. Это все – предприятия малого и среднего бизнеса. Это люди, которые могут сами себя обеспечить, создать новые рабочие места. И о них нужно думать в первую очередь. Если сейчас не поддержать малый бизнес, которые является фундаментом экономики, всем придется туго», – прокомментировал предложения председатель новосибирского отделения «Опоры России» Игорь Салов.

В правительстве Новосибирской области «Континенту Сибирь» на момент подготовки новости не ответили.