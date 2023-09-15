В Новосибирске на 10 соток увеличится сквер «Закаменский»

На тысячу квадратных метров больше станет сквер «Закаменский» – именно столько земли незаконно занимал нестационарный объект, который сейчас сносят на улице Кирова в Октябрьском районе. Об этом сообщили в пресс-центри мэрии Новосибирска.

«Работы активно ведутся с помощью техники, уже сняли фасад. Сегодня приступили к разбору строительных конструкций. Планируется до конца октября полностью завершить работы по демонтажу, чтобы открыть вид на зеленую зону со стороны улицы Кирова», — говорится в сообщении.

По словам заместителя главы администрации Октябрьского района по экономике и доходам Якова Чагина, в 2023 году этот земельный участок документально закреплен за территорией сквера. С 2010 года здесь на основании договора аренды находилось трехэтажное строение, которое не функционировало.

В 2021 году решением апелляционного суда удовлетворены исковые требования мэрии города Новосибирска к ООО «Веста» – в связи с истечением срока договора суд обязал должника освободить земельный участок. Решение не было исполнено. Судебными приставами было возбуждено исполнительное производство, совершались исполнительные действия. Весной текущего года в адрес администрации Октябрьского района поступило обращение из службы судебных приставов с предложением произвести демонтаж и освобождение участка силами администрации района.

«В апреле мы приступили к работам, была частично демонтирована кровля, но работы были приостановлены, так как должник обратился в арбитражный суд за предоставлением отсрочки исполнения судебного акта. Суд отказал ему в удовлетворении его требований. С учетом вынесенных судебных решений и в соответствии с поручением мэра работы были продолжены», – рассказал Яков Чагин.

За демонтажом объекта на ул. Кирова следит служба судебных приставов. «У нас на законодательном уровне есть рычаги давления на должника – от ареста счетов до привлечения организации-должника к уголовной ответственности, – отметил исполнитель Октябрьского отделения судебных приставов Николай Сергеев. – В данной ситуации наложен запрет на регистрационные действия, именно на долю в уставном капитале, то есть должник ничего не сможет с ним сделать». По словам Николая Сергеева, в соответствии с законом об исполнительном производстве все затраты, которые были понесены взыскателем, будут подлежать взысканию с должника.

В апреле текущего года в управлении по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска сообщалось о том, что после завершения работ по демонтажу объекта будут проведены благоустроительных работы входной группы сквера со стороны ул. Кирова.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, какие нарушения были обнаружены при сносе здания на территории Первомайского сквера, в котором ранее располагался Sabai bar.