«Авито Работа» в партнерстве с финтех-компанией «Деньги Вперед» анонсировала запуска сервиса частных выплат – новый формат выплаты заработанных денег. В его основе лежит принцип, что каждый сотрудник имеет возможность получать фактически заработанные деньги в удобное для него время, не дожидаясь дня выплаты зарплаты или аванса. «Авито Работа» стала первой среди платформ по поиску работы и персонала, реализовавшей подобный сервис.

«В последнее время нам всем стало еще важнее ощущать себя в финансовой стабильности и безопасности. Поэтому неудивительно, что возможность получать заработанные деньги в любой день, а не два раза в месяц, уже входит в топ-5 важнейших факторов, влияющих на выбор вакансий, – отмечает основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков. – Мы стремимся повышать уровень финансовой грамотности, прививать осознанное управление средствами максимальному количеству людей, а также снижать напряжение, которое вызывает долговая нагрузка, в 2021 году превышавшая 35% дохода россиян. Перед нами стояла задача облегчить финансовое бремя для миллионов сотрудников подключенных к платформе компаний».

На сегодня, по оценкам компании, благодаря возможности получить свои деньги в любой момент, текучка персонала снижается в среднем на 41%, а отклики на вакансии с опцией выплат по требованию по некоторым позициям увеличивается до 9 раз. Это положительно влияет на мотивацию персонала и рост показателя eNPS (индекс удовлетворенности сотрудников) до 15%.

По данным Авито, в феврале 2022 года 52% всех зарегистрированных на портале соискателей хотят получать зарплату чаще двух раз в месяц. Возможность получать зарплату в любой день повышает количество откликов от 2.5 до 9 раз по некоторым вакансиям, а затраты на наем персонала снижают на 60%.

«Последние несколько лет рынка труда можно охарактеризовать периодом, когда сервисы и работодатели идут навстречу потребностям людей, – подчеркивает управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель. – Партнерство с командой «Деньги Вперед» призвано дать возможность жителям нашей страны более гибко распоряжаться заработанными деньгами и формировать подушку финансовой безопасности. А компаниям – дополнительный инструмент в привлечении соискателей и снижении текучести. Уверен, что возможность получать заработанные средства в любой день станет привычкой уже в ближайшее время».

Работодатели могут подключить сервис в личном кабинете на Авито. После подключения, вакансии будут выделяться специальным значком «Частые выплаты». При этом, компании не несут никаких издержек: сервис бесплатный, он легко интегрируется с любой учетной системой и не создает дополнительной нагрузки на бухгалтерию. Сотрудники смогут запросить средства через личный кабинет на Авито и получить их на карту, оплатив фиксированную комиссию. При этом сотрудник получает доступ к своим фактически заработанным средствам, а не берет кредит у компании. Для подключения необходимо заполнить заявление в бухгалтерии на своей работе.