«МегаФон» завершил сделку по покупке компании «ИнПлат»

«МегаФон» завершил приобретение компании «ИнПлат», ключевого игрока на рынке мобильной коммерции. Сделка по приобретению «МегаФоном» 100% акций компании у структур USM была закрыта в январе.

«ИнПлат» – ключевой партнер «МегаФона» в области мобильной коммерции, обрабатывающий 80% потока платежей со счета телефона. Компания работает на российском финтех-рынке более 12 лет, предлагая свои решения в области онлайн-платежей крупным игрокам рынка электронной коммерции и телеком-операторам.

«Мы видим большой потенциал в развитии направления мобильной коммерции. С уходом с российского рынка платежных инструментов зарубежных производителей потребность в удобных средствах онлайн-платежей возросла, – пояснил директор по стратегии и развитию бизнеса «МегаФона» Александр Соболев. – Наличие сильной экспертной команды и разработок «ИнПлат» в периметре «МегаФона» позволит нам предлагать абонентам удобные способы оплаты связи и сторонних сервисов».

Среди недавних проектов «МегаФона», запущенных совместно с «ИнПлат», можно выделить внедрение сервиса Smart Pay, который позволяет проводить оплату, даже если на счете абонента недостаточно средств, списывая недостающую сумму с банковской карты без прерывания платежа. Данный сервис не только экономит время абонента, но и повышает конверсию для самого оператора.