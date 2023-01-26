«МегаФон» завершил сделку по покупке компании «ИнПлат»

Федор Туров
 
«МегаФон» завершил сделку по покупке компании «ИнПлат»
Фото предоставлено «МегаФоном»

«МегаФон» завершил приобретение компании «ИнПлат», ключевого игрока на рынке мобильной коммерции. Сделка по приобретению «МегаФоном» 100% акций компании у структур USM была закрыта в январе.

«ИнПлат» – ключевой партнер «МегаФона» в области мобильной коммерции, обрабатывающий 80% потока платежей со счета телефона. Компания работает на российском финтех-рынке более 12 лет, предлагая свои решения в области онлайн-платежей крупным игрокам рынка электронной коммерции и телеком-операторам.

«Мы видим большой потенциал в развитии направления мобильной коммерции. С уходом с российского рынка платежных инструментов зарубежных производителей потребность в удобных средствах онлайн-платежей возросла, – пояснил директор по стратегии и развитию бизнеса «МегаФона» Александр Соболев. – Наличие сильной экспертной команды и разработок «ИнПлат» в периметре «МегаФона» позволит нам предлагать абонентам удобные способы оплаты связи и сторонних сервисов».

Среди недавних проектов «МегаФона», запущенных совместно с «ИнПлат», можно выделить внедрение сервиса Smart Pay, который позволяет проводить оплату, даже если на счете абонента недостаточно средств, списывая недостающую сумму с банковской карты без прерывания платежа. Данный сервис не только экономит время абонента, но и повышает конверсию для самого оператора.

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