Сбербанк и авиакомпания NordStar запустили сервис покупки билетов через SberPay

Федор Туров
 
Сбербанк и авиакомпания NordStar запустили сервис SberPay для покупки билетов
Фото из архива "КС"

Клиенты Сбера получили возможность оплачивать авиабилеты компании NordStar через сервис SberPay при покупке их на официальном сайте и в приложении перевозчика.

«Сбер непрерывно совершенствует свои продукты и услуги, ведь комфорт клиентов – одна из его приоритетных задач – комментирует председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев. – Сегодня авиаперелеты крайне востребованы, поэтому возможность оплаты в пару кликов в мобильном приложении – отличный шаг для упрощения процедуры. Нам было важно сделать доступным сервис бесконтактной оплаты для тех клиентов, кто привык рассчитываться с помощью телефона».

Для покупки билетов через SberPay нужно выбрать этот способ оплаты, отсканировать QR-код или ввести номер телефона для отправки уведомлений в мобильное приложение. После появления заказа в разделе «Платежи» нужно лишь подтвердить операцию, при этом клиенту не требуется вводить данные карты – расчет осуществляется напрямую со счета пассажира.

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