Авито Работа приобретает контрольную долю в казахстанском сервисе чат-ботов HR Messenger. Этим решением Авито Работа продолжает реализовывать стратегию, сфокусированную на автоматизации найма, и укрепляет экспертизу в технологиях чат-ботов.

«Автоматизация найма — ключевое направление развития Авито Работы как масштабной технологической платформы для найма, — комментирует управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель. — Гармоничный симбиоз экспертизы Авито и надёжного партнера в лице HR Messenger обеспечит нашим клиентам покрытие воронки рекрутинга технологиями автоматизации — от первого контакта компании с соискателем до выхода на работу и даже дальше. Оцениваем сделку как перспективную стратегическую инвестицию».

HR Messenger работает на российском рынке более трех лет, и за это время стал лидером по количеству клиентов и трудоустроенных кандидатов среди чат-ботов в сфере HR. В результате сделки, которая прошла через структуру «Авито Холдинг», группа Авито должна получить 62,75% акций компании. При этом команда HR Messenger во главе с генеральным директором и основателем Русланом Абдулганиевым остается операционно независимой.

«Работая с крупнейшими компаниями России и Казахстана, мы видим, как меняется сам механизм поиска работы и трудоустройства. Современная аудитория требовательна к скорости ответа, к удобству коммуникаций, к оформлению вакансий, поэтому то, что вчера было модной технологией, сегодня — необходимость и корневая часть HR-процесса, — рассуждает Руслан Абдулганиев. — По опросам тысяч кандидатов, 78% выбирают общение через WhatsApp, а не звонки, и готовы ждать ответа на отклик не больше пары часов. Мы изначально видели Авито как стратегического партнера, и уже успели получить эффекты синергии в продажах, маркетинге, технологиях. С увеличением доли участия Авито у нас большие планы в области интеграций и технических, и продуктовых».