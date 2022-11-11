«Иркутская нефтяная компания» испытала выделенную сеть LTE

19:26
Парк с несколькими локациями появится на месте бывшей железной дороги в новосибирском Академгородке
18:16
Возбуждено 8 дел по результату проверки снегоуборочных мероприятий в Новосибирске
17:44
В новосибирском музее установят тренажёр каллиграфии для посетителей
17:11
Представлены инновационные проекты в АПК из Новосибирской области
16:53
Лучшим аграриям Новосибирской области вручили ключи от автомобилей
15:57
Прокуратура проверила готовность коммунальных служб Новосибирска к снегопаду
14:54
В рамках МИПов будет выделено 73 млн рублей на завершение строительства долгостроя в Новосибирске
13:51
Какую из проводимых в Новосибирске бизнес-конференций признали лучшей с точки зрения контента и организации?
12:21
Стало известно, в какие страны Азии вышли новосибирские предприниматели
10:45
Что будет с сибирскими дилерами Mazda после заявления об уходе марки с рынка?
9:56
Информация о минировании крупного новосибирского ТЦ оказалась ложной
9:01
В центре Новосибирска на улице Ленина вместо кофейни откроется гастробар
22:17
Мэрия Новосибирска планирует сократить на треть количество рекламных конструкций
21:22
Томские и новосибирские ученые разработают станцию для СКИФ за 1,15 млрд рублей
19:44
Задержан глава района Томской области
18:35
Завод «Обуви России» в Бердске планирует перезапуститься и выпускать берцы для мобилизованных
17:53
145 новосибирских школ оснастят интерактивными панелями
СЕО торговых сетей «Красный Яр» и «Батон» (г. Красноярск)
Сооснователь кафе Breakfast House и кондитерской Biscuit House
Председатель правления Банка «Акцепт»
Основатель и руководитель игровой студии Garden of Dreams, экс-совладелец сети «Квест-Хаус» и сети хостелов «Достоевский»
© 2021 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.
Мнения, публикуемые в разделе «Авторские колонки», являются позицией колумниста и могут не совпадать с мнением редакции.