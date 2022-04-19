В правительстве Новосибирской области сообщили о планах по ликвидации семи свалок

Семь свалок в четырёх районах Новосибирской области планируется ликвидировать до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе правительства региона. Ещё два несанкционированных места складирования отходов предполагается устранить до 2024 года.

До конца текущего года будут ликвидированы семь свалок в Болотнинском, Коченёвском, Краснозёрском и Карасукском районах Новосибирской области, сообщили в областном правительстве. Средства на эти цели уже выделены, об их объёме не сообщается.

Помимо этого, до конца 2024 года на территории региона планируется рекультивировать две несанкционированные свалки. Предстоящие работы на одном из этих объектов, расположенном в Барабинске, уже прошли экологическую экспертизу, определяется достоверность их сметной стоимости. Второй объект, расположенный в черте областного центра, ещё находится на стадии прохождения экологической экспертизы.

Отмечается, что областные власти оказывают финансовую поддержку муниципалитетам в ликвидации незаконных свалок, образованных в регионе до 2019 года, из-за высокой стоимости работ. В 2021 году в двух районах Новосибирской области были устранены две свалки.

Напомним, в сентябре 2021 года власти Новосибирской области объяснили проволочку в строительстве мусороперерабатывающих заводов на территории региона, связав проблему с нехваткой земли, а также с заморозкой соответствующего концессионного соглашения с компанией «Экология-Новосибирск», заключённого в 2016 году на сумму 6,5 млрд руб.