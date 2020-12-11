Губернатор Новосибирской области Андрей Травников: «Нельзя связывать «мусорную» концессию и мост»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддерживает депутатов Законодательного собрания региона, возмутившихся резким увеличением тарифа на вывоз мусора, но связывать этот вопрос со строительством четвёртого моста через Обь считает недопустимым. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам года 11 декабря.

Андрей Травников прокомментировал угрозы депутатов регионального парламента прекратить финансирование строительства четвёртого моста через Обь. Работы ведёт группа «ВИС», в которую входит региональный оператор по вывозу мусора в Новосибирской области — компания «Экология-Новосибирск», объявившая осенью о повышении тарифов на свои услуги.

«Нельзя связывать мусорную концессию и мост. Мост реализуется достаточно успешно, с привлечением серьёзных средств, с опережением сроков. Что касается ситуации по тарифам, я, конечно, не поддерживаю действия регионального оператора, когда предпринимаются попытки задним числом, через федеральные органы пересмотреть тариф, да ещё в конце года, когда прошло десять месяцев. Поэтому я понимаю позицию и эмоции депутатов Заксобрания. Я с ними полностью согласен, такие действия недопустимы», — сказал Андрей Травников на пресс-конференции 11 декабря.

В ноябре департамент по тарифам Новосибирской области по требованию ФАС увеличил тариф на вывоз мусора на сумму порядка 40%. В антимонопольной службе решили, что действовавшие расценки недостаточны для покрытия расходов регионального оператора «Экология-Новосибирск». В свою очередь, депутаты Заксобрания обратились в ФАС с просьбой отменить это решение, а спикер парламента Андрей Шимкив заявил, что в случае, если тариф не будет пересмотрен, область оставит без финансирования строительство четвёртого моста через Обь, которое ведёт группа «ВИС». Кроме того, областные депутаты во главе с вице-спикером пригрозили расторжением «мусорной» концессии, реализация которой пока заморожена из-за ряда юридических вопросов.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.