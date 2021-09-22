В правительстве Новосибирской области объяснили причины, по которым в регионе не ведется строительство мусороперерабатывающих заводов.

22 сентября в ходе заседания комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Заксобрания Новосибирской области заместитель губернатора Сергей Сёмка рассказал о том, почему в регионе не ведется строительство мусороперерабатывающих заводов в рамках концессионного соглашения между областным правительством с компанией «Экология-Новосибирск». По словам замгубернатора региона, это связано, в частности, с тем, что еще не сформированы земельные участки.

«Выделенной земли не хватает для строительства, для подвода автомобильной дороги. Вторая проблема заключается в том, что я не знаю такого инвестора, который при замороженном концессионном соглашении вкладывал бы деньги», — отметил Сергей Сёмка.

Напомним, что правительство Новосибирской области заключило концессионное соглашение с компанией «Экология-Новосибирск» о строительстве двух мусоросортировочных комплексов в 2016 году. Общая стоимость этих объектов составляла 6,5 млрд рублей.

Документ изначально был заключён на 40 лет, однако в 2017 году группа «ВИС» получила в собственность 75% «Экологии-Новосибирск» и стала представителем интересов концессионера.Условия соглашения были изменены. Отметим, на текущий момент концессионное соглашение заморожено из-за ряда юридических вопросов.