Депутат горсовета Омска не смог обжаловать меру пресечения по делу о фейках о российских военных

Омский областной суд подтвердил законность избранной меры пресечения депутату горсовета Дмитрию Петренко, обвиняемому в публичном распространении фейков об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом сообщается на сайте суда.

Омский областной суд отклонил апелляционную жалобу депутата городского совета Дмитрия Петренко на постановление об избрании меры пресечения по уголовному делу в отношении парламентария. Напомним, в отношении Петренко заведено дело по п. «а» ч.2 ст.207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ лицом с использованием своего служебного положения).

Уголовное дело в отношении депутата было возбуждено в конце марта. По версии органов следствия, Дмитрий Петренко в своем телеграм-канале распространил «под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для уничтожения гражданской инфраструктуры и гражданского населения Украины» в период проведения специальной военной операции.

Куйбышевский районный суд Омска избрал меру пресечения депутату в виде запрета определенных действий до 28 мая. Так, в частности, Петренко запрещено выходить ночью из дома, пользоваться интернетом и любыми средствами связи без письменного разрешения следователя, а также общаться со свидетелями по уголовному делу.

«Омский областной суд рассмотрел дело по апелляционной жалобе на постановление Куйбышевского районного суда г. Омска об избрании меры пресечения Петренко Д., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. <…> Рассмотрев материалы дела, Омский областной суд постановил судебный акт районного суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сообщает пресс-служба Омского областного суда.

Отметим, Дмитрия Петренко также обвиняют в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской или экстремистской атрибутики). Решением суда депутат арестован на семь суток.

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