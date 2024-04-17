Главу минЖКХ Новосибирской области оставили под стражей

Новосибирский областной суд оставил без изменений меру пресечения министру энергетики и ЖКХ области Денису Архипову, арестованному в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Новосибирский областной суд 17 апреля 2024 г. оставил без изменения постановление Центрального районного суда города Новосибирска от 22 марта 2024 г. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая 2024 г. в отношении Дениса Архипова, обвиняемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 285 УК РФ. Апелляционная жалоба адвоката — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Напомним, что занимающий пост министра ЖКХ и энергетики Денис Архипов был задержан 20 марта. Причиной уголовного преследования стало соглашение, ранее подписанное с «мусорным» регоператором, компанией «Экология Новосибирск». При этом, арестованный на два месяца Архипов остается в должности министра. Во вторник 26 марта общественный совет при минЖКХ Новосибирской области попросил изменить арестованному министру меру пресечения на более мягкую. Днем позже стало известно, что один из заместителей Архипова назначен и. о. министра. 15 апреля Центральный райсуд Новосибирска наложил арест на имущество министра общей стоимостью порядка 14 млн рублей.

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