Депутата горсовета Омска арестовали на семь суток за пропаганду нацизма

Суд в Омске арестовал на семь суток депутата городского совета Дмитрия Петренко за пропаганду нацистской или экстремисткой символики, сообщает ТАСС. Ранее в отношении парламентария завели уголовное дело за фейки о действиях военных.

Октябрьский районный суд Омска арестовал на семь суток депутата горсовета Дмитрия Петренко. Сообщается, что депутат был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской или экстремистской атрибутики). По данным портала Om1.ru, судебное заседание состоялось накануне вечером. Изображение, в котором выявили нарушение, было размещено в телеграм-канале Петренко.

Отметим, в конце марта в отношении Дмитрия Петренко правоохранители возбудили уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ лицом с использованием своего служебного положения).

«По версии органов следствия, Дмитрий Петренко, будучи избранным депутатом Омского городского совета шестого созыва, используя авторский канал в системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram», распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для уничтожения гражданской инфраструктуры и гражданского населения Украины в период проведения специальной военной операции на территории указанного государства», — сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Омска.

Суд избрал меру пресечения депутату по уголовному делу в виде запрета определенных действий до 28 мая. Ему запрещено, в частности, пользоваться интернетом и любыми средствами связи без письменного разрешения следователя, покидать место проживания с 22:00 до 06:00, посещать публичные мероприятия и митинги, связанные с освещением данных предварительного следствия. Кроме того, парламентарию запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу и давать комментарии СМИ.

Напомним, в начале апреля стало известно о том, что в Новосибирске возбудили уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ в отношении учительницы. По данным правоохранителей, педагог оставила комментарий с недостоверными данными в соцсети.