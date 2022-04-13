Лидера алтайского «Яблока» оштрафовали за дискредитацию российских военных

Суд оштрафовал председателя алтайского краевого регионального отделения партии «Яблоко» Александра Гончаренко за дискредитацию армии. Основанием стала запись в блоге Гончаренко, сообщается на сайте отделения партии.

Октябрьский районный суд Барнаула оштрафовал председателя краевого отделения партии «Яблоко» Александра Гончаренко по статье о дискредитации вооруженных сил РФ. Судебное заседание по делу об административном правонарушении состоялось 11 апреля.

«Внимание силовиков привлекла запись в блоге политика на сайте партии «Яблоко», которая была опубликована 2 марта, до вступления в силу закона о дискредитации ВС РФ», — указано в сообщении. В записи Гончаренко высказывает свое отношение к проведению специальной военной операции на Донбассе.

Отмечается, что протокол об административном правонарушении был составлен 30 марта. Согласно карточке дела, Александр Гончаренко привлечен к ответственности по ст.20.3.3 ч.1 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях). Суд назначил штраф в размере 30 тыс. рублей.

Как сообщает «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на Александра Гончаренко, решение суда председатель алтайского краевого отделения партии «Яблоко» намерен оспорить.

Напомним, ранее суд в Омске арестовал на семь суток депутата городского совета Дмитрия Петренко за пропаганду нацистской или экстремисткой символики. Ранее в отношении депутата возбудили уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о действиях военных. Фигурантом другого уголовного дела о фейках про специальную военную операцию на Донбассе стала учительница из Новосибирска.