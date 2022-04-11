Экс-главу комиссии Общественной палаты Новосибирской области обвинили в мошенничестве на 383 млн рублей

Как стало известно «Континенту Сибирь», возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области, девелопера Михаила Обласова.

По данным источников «Континента Сибирь», Михаила Обласова заподозрили в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Михаил Обласов и ряд лиц, по информации источников издания, захотели незаконно приобрести земельный участок, выделенный мэрией под размещение садоводческого некоммерческого товарищества в Новосибирске.

Для этих целей подозреваемые нашли более 100 человек, которые согласились выдать фигурантам дела нотариальную доверенность, на основании которой граждане были введены в состав СНТ как лица, использующие входящую в участок товарищества землю для ведения садоводческого, огороднического или дачного хозяйства. Документы давали основания для предоставления земельных участков в собственность бесплатно. Речь идет о СНТ «Сказочная поляна».

Заключения об этом оформлял председатель правления садоводческого некоммерческого товарищества Николай Вдов. При этом граждане не знали ни о вступлении в СНТ, ни о выделении им земли.

Позже Михаил Обласов, Николай Вдов и ряд лиц направили в мэрию Новосибирска заявление о предоставлении в собственность земельных участков в СНТ. После получения разрешения городских властей фигуранты дела зарегистрировали право собственности на земельные участки в составе СНТ и распорядились ими по своему усмотрению. Действия обвиняемый причинили ущерб мэрии Новосибирска в размере более 383 млн рублей.

В настоящий момент, по данным «Континента Сибирь», Михаил Обласов и Николай Вдов задержаны. Экс-главе комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области избрана мера пресечения в виде ареста.

Информацию об аресте фигурантов дела «Континенту Сибирь» подтвердили в пресс-службе Управления судебного департамента в Новосибирской области. Отмечается, что Михаил Обласов и Николай Вдов заключены под стражу до 7 июня текущего года.

Напомним, что ранее у Михаила Обласова был бизнес-конфликт с новосибирским девелопером Владиславом Крючковым. В 2018 году в отношении этого бизнесмена было возбуждено уголовное дело по статье о хищении муниципальной собственности на сумму более 25 миллионов рублей. В 2018 году Владислав Крючков был объявлен в международный розыск.

В свою очередь Михаил Обласов выступал с заявлением, в котором опровергал свою причастность к делу Владислава Крючкова. «На сегодня в ряде СМИ обсуждается вопрос о якобы моей заинтересованности в судьбе гражданина Владислава Крючкова, а также высказывается мнение о моей причастности к возбуждению на него уголовного дела. Данные действия, на мой взгляд, вызваны желанием определённых групп повлиять на работу следственных органов, а также очернить наименее защищенных представителей новосибирской общественности (в том числе меня), тем самым отвлекая людей от истинного положения дел», — отмечал ранее Михаил Обласов.

Николай Вдов является соучредителем ООО «Основа» и ООО «Лидер-НСК» — последнее фигурировало в скандале с земельными махинациями, который закончился уголовным делом в отношении бывшего начальника управления по земельным ресурсам мэрии Новосибирска Юрия Кузнецова.

По версии следствия, Кузнецов незаконно заключил договор купли-продажи земельного участка на льготных условиях – 15% от кадастровой стоимости с «Лидер-НСК», не имевшим права на подобные преференции. Бюджету Новосибирска был причинен ущерб в размере около 6 млн рублей.

Кроме того, Вдов также являлся учредителем строительной компании «Интерстрой», строившей ЖК «Белые росы», бизнес-парк «Академический», бизнес-центр «Да Винчи». По данным Rusprofile, он вышел из состава учредителей в конце 2020 года.