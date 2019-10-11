Арбитражный суд Новосибирской области ввел конкурсное производство в компании Николая Вдова «Лидер-НСК», фигурировавшей в земельном скандале, который закончился уголовным делом в отношении бывшего начальника управления по земельным ресурсам мэрии Юрия Кузнецова .

Сообщение о решении арбитража в пятницу опубликовано в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. В ООО «Лидер-НСК», занимающейся управлением жилфондом, введено конкурсное производство сроком на 6 месяцев, конкурсным управляющим утвержден Сергей Афанасьев. Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах проведения конкурсного производства назначено на 10 февраля 2020 года. Признать компанию несостоятельной в ноябре прошлого года потребовала ИФНС по Дзержинскому району Новосибирска, в мае текущего года в «Лидер-НСК» было введено наблюдение.

Учредитель и руководитель «Лидер-НСК» Николай Вдов также является учредителем строительной компании «Интерстрой», строившей ЖК «Белые росы», бизнес-парк «Академический», бизнес-центр «Да Винчи». В прошлом году компания «Лидер-НСК» оказалась в центре скандала с земельными махинациями. По версии следствия, теперь уже бывший начальник управления по земельным ресурсам мэрии Новосибирска Юрий Кузнецов незаконно заключил с «Лидер-НСК» договор купли-продажи земельного участка на льготных условиях – в размере 15% от кадастровой стоимости, тогда как общество права на такую льготу не имело. Бюджету Новосибирска был причинен ущерб в размере около 6 млн рублей. В августе дело чиновника передали в суд.

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