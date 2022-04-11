В Новосибирске не стали определять подрядчика по ремонту Октябрьского моста

В Новосибирске отменили определение подрядчика на выполнение работ по разработке рабочей документации и ремонту Октябрьского моста. Начальная цена контракта оценивалась почти в один миллиард рублей.

Информация об отмене определения подрядчика опубликована на сайте госзакупок. Основанием стало решение заказчика — муниципального казенного учреждения Новосибирска «Гормост». Дополнительная информация, сообщающая о причинах принятия указанного решения, не указана. В настоящий момент статус конкурса определен как отмененная закупка.

Подать заявки на участие в конкурсе можно было до 15 апреля, подвести итоги планировалось 22 апреля.

Напомним, конкурс на выполнение работ по ремонту Октябрьского моста в Новосибирске объявили 30 марта. Подрядчик должен был подготовить рабочую документацию и отремонтировать объект. В число работ вошли, в частности, переустройство контактной сети троллейбуса, ремонт мостового полотна объекта, смотровых площадок на некоторых опорах моста, самих опорных частей и пролетного строения сооружения.

Начальная цена контракта составила свыше 998 млн рублей. Работы планировалось провести в два этапа. Завершить все работы подрядчик должен был до 8 декабря 2023 года.

Отметим, решение провести ремонтные работы на объекте было принято после соответствующего требования прокуратуры в мае прошлого года. Осенью 2021 года мэр Новосибирска Анатоли Локоть сообщил, что капитальный ремонт Октябрьского моста придется отложить из-за «серьезных финансовых проблем«— стоимость работ оценивалась более чем в 1 млрд рублей. Однако уже в январе текущего года городские власти назвали новую цену — 2,7 млрд рублей.