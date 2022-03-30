Около миллиарда направят на ремонт Октябрьского моста в Новосибирске

В Новосибирске объявили конкурс на выполнение работ по ремонту Октябрьского моста. Начальная цена контракта составляет почти миллиард рублей.

Информация о проведении конкурса в электронной форме на выполнение работ по разработке рабочей документации и ремонту Октябрьского моста через реку Обь в Новосибирске размещена на сайте госзакупок 30 марта. Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение Новосибирска «Гормост».

Победитель конкурса подготовит необходимую рабочую документацию и проведет ремонт моста. Согласно ведомостям объемов работ, подрядчик, в частности, обеспечит безопасное движение по мосту в период его ремонта, выполнит переустройство контактной сети троллейбуса и системы судовой сигнализации, заземлит металлические конструкции мостового сооружения и установит наружное освещение.

В работы также войдут ремонт мостового полотна объекта — демонтаж с последующей установкой перильного ограждения, асфальтобетонного покрытия тротуаров и другое. Подрядчик также выполнит ремонт смотровых площадок на отдельных опорах моста, самих опорных частей и пролетного строения объекта.

Сообщается, что гарантийный срок на мост составит 8 лет, на регуляционные сооружения объекта — 6 лет. Гарантии на асфальтобетонную дорожную одежду моста действуют два года, столько же на ряд дорожных знаков и верхний слой покрытия подходов к строению. Гарантийный срок на земляное полотно и основание дорожной одежды подходов составит шесть лет.

Начальная цена контракта составляет более 998 млн рублей. Уточняется, что источником финансирования является «бюджет города Новосибирска, Российской Федерации» на 2022 и 2023 годы. Ремонт планируется провести в два этапа. Завершить все работы намерены до 8 декабря 2023 года.

Напомним, решение отремонтировать Октябрьский мост в Новосибирске было принято после соответствующего требования прокуратуры в мае прошлого года. В сентябре мэр Анатолий Локоть заявил о том, что капитальный ремонт объекта придется отложить на неопределенный срок из-за финансовых проблем.

Осенью 2021 года стоимость ремонта Октябрьского моста в Новосибирске оценивалась более чем в 1,5 млрд рублей, однако уже в январе городские власти назвали новую ориентировочную цену — 2,7 млрд рублей.